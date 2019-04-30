Guaido: “Geri dönüşü olmayan bir yoldayız”

Venezuela’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido darbe girişimine ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ülkenin 24 eyaleti yola çıktı. Geri dönüşü olmayan bir yoldayız” dedi.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, bugün Venezuela halkını ve kendisine bağlı askerleri harekete geçmeye çağırmıştı. Venezuela’da darbe girişimi yaklaşık 5 saattir devam ediyor. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteklediği Guaido, darbe girişimine ilişkin Twitter’dan yeni bir açıklama yaptı. Guaido, "Şimdi tam zamanı. Ülkenin 24 eyaleti yola çıktı. Geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Gelecek bize ait. Halk ve Silahlı Kuvvetler gaspçılara karşı birleşti. Birlikte yenilmeziz" ifadelerini kullandı.

Guaido, "Venezuela sokakları hala insanlarla ve daha çok insanla doluyor. Sokaklara çıkan tüm Venezuelalılar, kardeşlerimiz tarih yazıyor. Hukuksuzlardan devletimizi geri alma zamanı geldi" diye konuştu.



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