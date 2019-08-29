Guaido ‘Gölge Kabine’ Oluşturdu

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, “gölge kabine” şeklinde çalışacak kendi “merkezi yönetimini” oluşturduğunu ilan etti.

Venezuela’da siyasi ve askeri kontrol Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin elinde olsa da yaşanan siyasi krizin sonucu, ‘yasama ile yürütme ve yargı’ organları birbirini tanımıyor. Ülkede halihazırda biri geçici ve atanmış iki cumhurbaşkanı ile biri kurucu iki meclis bulunuyor. Meşruiyet konusunda sadece Venezuela değil uluslararası toplum da ikiye ayrılmış durumda ve bugün 50’den fazla ülke Venezuela Devlet Başkanı olarak iktidardaki Nicolas Maduro’yu değil muhalif Juan Guaido’yu tanıyor.

Hükümet projesini ülkeyi seçimlere götürmek üzere geçiş hükümeti görevi üstlenecek ve “gölge kabine” işlevi görecek bir “merkezi yönetim” oluşturarak destekleyen Juan Guaido, bu oluşumun, Venezuelalıların acil insani ihtiyaçlarına cevap vermek, Maduro hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmak ve özgür seçimlere hazırlanmak gibi görevleri üstleneceğini söyledi.

Kabine şeklinde çalışacak olan “geçiş hükümeti” Leopoldo Lopez’in yönetiminde olacak ve kabine şeklinde çalışarak dışişleri, ekonomi, milli varlıkların yönetimi ve insan hakları komisyonlarını içerecek.