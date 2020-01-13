Guaido Halkı Ulusal Meclis’e Yürümeye Çağırdı

Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido, olaylı geçen meclis başkanlığı oylamasından sonra ilk kez sokakta halka hitap etti. Muhalif lider halktan sokağa çıkarak gelecek hafta yapılacak olan protestolara destek vermelerini istedi ve hep birlikte Ulusal Meclis’e yürümeye çağırdı.
Venezuela’da Ulusal Meclis muhalefetin çoğunlukta olduğu tek yasal kurum olmasından ve başta ABD olmak üzere bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri tarafından Venezuela’da meşru görülen tek kurum olarak tanınmasından dolayı önem taşıyor.
Ancak muhalefet 5 Ocak’ta yapılan meclis başkanlığını, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin de desteğini alan tartışmalı muhalif Luis Parra’ya kaptırdı.
Luis Parra geçtiğimiz aralık ayında adının iktidardaki Maduro’nun kabinesinden siyasilerle birlikte yolsuzluk iddialarına karışması üzerine partisinden ihraç edilmişti.
Guaido konuşmasında Norveç’ten bir heyetin Maduro Hükümeti ile muhalefet arasında kesintiye uğrayan diyalog sürecini yeniden başlatmak için Caracas’a geldiğini söyledi. Guaido muhalefetin diyaloğa karşı olmadığını ancak Maduro hükümetiyle pazarlık yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Ayrıca Guaido, terörizme destek verdiği gerekçesiyle uluslararası yayın yapan devletin televizyon kanalı Telesur’u kurtaracaklarını kaydetti.
Ocak ayının ilk günlerinde Juan Guaido ve yanındaki bir grup milletvekili meclisin çevresine kurulan güvenlik koridoruna takılarak meclis başkanlığı oylamasına katılamaması, muhalif çoğunluğun meclis başkanlığını kaptırmasına neden olmuştu. Bir süredir siyasi ve ekonomik kriz içindeki Venezuela’da, halen 50’den fazla ülke Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyor.
Yasal olarak ülkede resmi meclis başkanı Luis Parra. Luis Parra, 2015'te Önce Vatan adlı muhalif bir partiden milletvekili seçildi ama aralık ayında partisinden hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine ihraç edildi. O tarihten bu yana da Guaido'ya açıktan muhalefet yapıyor.
Guiado liderligindeki muhalefetin ülkedeki kutuplastırmayı arttırdığını ve sorunlara çözum bulmaktan uzak olmakla eleştiriyor ve yaklasık 30 muhalif milletvekilinin desteğine sahip olduğu tahmin ediliyor.167 milletvekilinden oluşan Ulusal Mecliste toplam muhalif milletvekili sayısı 112.
Juan Guaido ve yanındaki milletvekilleri oylama sırasında polisin engellemesi sonucu meclise giremeyince , Juan Guaido'nun tekrar meclis baskanı olmasını istemeyen Maduro'nun Venezuela Birleşik Sosyalis Partisi milletvekilleri de Luis Parra'yı destekledi. Bu nedenle muhalifler Luis Parra'ya tepkili.
Guaido oylamaya katılamayınca bir gazeteye giderek 100 meclis üyesinin katıldığı bir oylama gerçekleştirerek başkanlığını ilan etmişti.
Bunun ardından yanındaki milletvekilleriyle meclis kapılarını zorlayarak içeri girdi, yemin etti ama yemininin yasal bir gecerliliği yok görünüyor.
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