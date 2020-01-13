Guaido Halkı Ulusal Meclis’e Yürümeye Çağırdı

Venezuela muhalefetinin lideri Juan Guaido, olaylı geçen meclis başkanlığı oylamasından sonra ilk kez sokakta halka hitap etti. Muhalif lider halktan sokağa çıkarak gelecek hafta yapılacak olan protestolara destek vermelerini istedi ve hep birlikte Ulusal Meclis’e yürümeye çağırdı.

Venezuela’da Ulusal Meclis muhalefetin çoğunlukta olduğu tek yasal kurum olmasından ve başta ABD olmak üzere bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri tarafından Venezuela’da meşru görülen tek kurum olarak tanınmasından dolayı önem taşıyor.

Ancak muhalefet 5 Ocak’ta yapılan meclis başkanlığını, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin de desteğini alan tartışmalı muhalif Luis Parra’ya kaptırdı.

Luis Parra geçtiğimiz aralık ayında adının iktidardaki Maduro’nun kabinesinden siyasilerle birlikte yolsuzluk iddialarına karışması üzerine partisinden ihraç edilmişti.

Guaido konuşmasında Norveç’ten bir heyetin Maduro Hükümeti ile muhalefet arasında kesintiye uğrayan diyalog sürecini yeniden başlatmak için Caracas’a geldiğini söyledi. Guaido muhalefetin diyaloğa karşı olmadığını ancak Maduro hükümetiyle pazarlık yapmanın mümkün olmadığını ifade etti.