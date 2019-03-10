Guaido: Hep beraber Caracas'a geleceğiz

Juan Guaido 23 Ocak 2019'da kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. Guaido, Maduro'yu koltuğunu bırakmaya zorlayarak ülkede erken seçimlerin yapılması için mücadele ediyor. Venezuela'da muhalefet ülkede yaşanan derin resesyondan Devlet Başkanı Maduro'yu sorumlu tutuyor. Aralarında Almanya ve ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanısa da muhalif lider, Venezuela ordusunun Devlet Başkanı Maduro'ya olan bağlılığı nedeniyle henüz gerçek bir yetkiye sahip değil.

Maduro ise elektrik kesintilerinin giderilememesinden “yeni bir siber saldırıyı” sorumlu tuttu.Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkedeki tüm hükümet karşıtlarını başkent Caracas'a yürüyüş düzenleme çağrısında bulundu. Caracas'ta düzenlenen protesto gösterisinde konuşan Guaido "Zor günler kapımızda. Rejim bizi ayırmaya çalışacak" dedi. Guaido muhalif milletvekilleriyle birlikte önümüzdeki günlerde ülkeyi dolaşarak, destek toplamayı planlıyor. "Hep beraber Caracas'a geleceğiz" diyen Guaido gerektiği takdirde yurt dışından bir müdahalenin söz konusu olabileceğine de değindi. Guaido siyasi idare için Venezuela Devlet başkanı Maduro ile kurulan "yanlış diyaloğun" süresinin dolduğuna işaret etti.

Maduro’dan yeni siber saldırı iddiası

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da Cumartesi günü Caracas'ta destekçilerine seslendi. "Zor zamanlardan geçiyoruz. Ancak geçen yıllarda birçok büyük zorluğun altından başarıyla kalktık. Devrimci bir yüreklilikle bunların da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Maduro Perşembe gününden bu yana ülkeyi kaosa sürükleyen elektrik kesintisine de değindi. Maduro Cumartesi günü bir siber saldırı daha yaşandığını, bunun ise elektrik tedarikinin yeniden yoluna konulması için sürdürülen tüm çabaları boşa çıkarttığını savundu.

Venezuela'da Perşembe günü başlayan elektrik kesintileri ülkenin büyük bölümünde devam ediyor. Başkent Caracas ile Miranda ve Vargas eyaletlerine aralıklarla elektrik verilebilirken, ülkenin batısında bulunan Barinas, Táchira ve Zulia'ya halen elektrik verilemiyor.

Metro sisteminin bugün de devre dışı olduğu başkent Caracas’ta, birçok dükkan kapalı, yüzlerce kişi ise havalimanlarında bekleyişini sürdürüyor.

Elektrik kesintisi özellikle hastanelerde büyük sıkıntıya neden oldu. Birçok hastanede jeneratör bulunmazken, jeneratörü olan hastaneler ise bunları sadece acil durumlarda çalıştırıyor.

Ulusal sağlık kuruluşlarının verdiği bilgilere göre elektrik kesintisinin başlangıcından bu yana hastanelerde 15'i diyaliz hastası olan en az 17 hasta hayatını kaybetti.

AFP, dpa, rtr, AP/BW,JD

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