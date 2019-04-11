HABER

Guaido, hükümetle diyalog kurmayacağını yineledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 02:44 | Son Güncelleme

Guaido, hükümetle diyalog kurmayacağını yineledi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, hükümetle diyalog kurmayacaklarını yineledi.

Yaşadığı derin siyasi krizde 4'üncü ayına giren Venezuela'da muhalefet, geçen ayın ilk haftasından bu yana birkaç kez yaşanan ve ülke genelinde şebeke suyu problemlerine de neden olan elektrik kesintilerini protesto için yine sokağa çıktı.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, başkent Caracas'ta katılımın geçmiş gösterilere oranla düşük olduğu gözlenen protesto noktalarını gezdi ve taraftarlarına hitap etti.

Guaido, Venezuela hükümetinin 27 Nisan'da tamamen ayrılacağı Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) önceki gün muhaliflerin yanında yer alan Tarre Briceno'yu Venezuela Temsilcisi olarak kabul etmesini hatırlattı. "OAS'deki gasp bitti" ifadelerini kullanan Guaido, "Venezuela'da da bir devlet başkanlığı gaspı" olduğu iddiasında bulunarak, bu durumun kısa süre içinde biteceğini öne sürdü.

Hükümetle diyalog kurmayacaklarını yineleyen Guaido, Venezuela halkından "Özgürlük Operasyonu" adıyla sürdürmeyi planladıkları sokak eylemlerine katılmalarını istedi.

- Yeni elektrik kesintisi

Öte yandan ülkede dün gece saatlerinde bazı eyaletler ve başkentin bazı bölgelerinde bir elektrik kesintisi daha yaşandı.

Kesintinin meydana geldiği bölgelerin önemli bölümüne bir süre sonra yeniden elektrik verilirken, hükümetten elektrik problemlerine dair tek beyanat İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'den geldi.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bu ay başında ilan ettiği elektrik dağıtımındaki tayınlamanın süreceğini ve ülke genelinde elektrik hizmetlerinin tam sağlanması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!
Hatay'da korkutan deprem!Hatay'da korkutan deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela Ulusal Meclisi (AN) Venezuela'daki siyasi kriz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

YSK kararını verdi! O ilçede seçim iptal edildi

YSK kararını verdi! O ilçede seçim iptal edildi

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

CHP'li adayın mazbatası HDP'li adaya verildi! HDP mazbatayı reddetti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Cesedi 20 metre uzaklıkta bulundu

Acı haber gece yarısı geldi!

Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

Türkiye’den skandal karara tepkiler peş peşe geldi!

Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Hatay'da korkutan deprem!

İbrahim Kalın'dan İtalya'ya tepki: Şiddetle reddediyoruz

İbrahim Kalın'dan İtalya'ya tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İtalya'ya kınama

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

MPİ Sayısal Loto 10 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.