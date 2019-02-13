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Guaido: İnsani Yardımlar 23 Şubat'ta Ülkeye Girecek

13.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

Venezuela’da muhalefet lideri ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun karşı çıkmasına rağmen insani yardımların ülkeye 23 Şubat’ta gireceğini söyledi

Guaido: İnsani Yardımlar 23 Şubat'ta Ülkeye Girecek

Venezuela’da muhalefet lideri ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun karşı çıkmasına rağmen insani yardımların ülkeye 23 Şubat’ta gireceğini söyledi.

Amerika ve 50’den fazla ülke tarafından ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, ülkede devam eden Maduro’yu protesto gösterileri kapsamında bir mitingte konuştu.

Guaido, yaptığı konuşmada ciddi anlamda sıkıntılar yaşayan ülkeye Amerika tarafından gönderilen yardımların sokulmasına izin verilmesi konusunda çağrısını yineledi. Söz konusu tıbbi ve insani yardım malzemeleri Maduro’nun izin vermemesi dolayısıyla Kolombiya’nın sınır kasabası Cucuta’da bekliyor.

Öte yandan ordunun desteğine sahip Devlet Başkanı Maduro, düzenlenen protesto ve mitinglerin Amerika’nın ülkede yapmaya çalıştığı darbe girişiminin bir parçası olduğunu söylüyor ve insani yardımların ülkeye girişine izin vermiyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Pazartesi akşamı New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le buluştu. Guterres sorunların çözümü konusunda yardım önerisinde bulundu.

Arreaza BM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro’nun BM ülkeleriyle, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlarla hali hazırda çalıştığını ve işbirliğini daha da ileri götürmek istediğini söyledi.

Ancak Venezuela Dışişleri Bakanı ülkesinde bir insani kriz yaşandığını kabul etmedi.

Arreaza, “Venezuela’da bir insani kriz yok. Engellemelerden kaynaklı ekonomik bir durum söz konusu.” dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı, Amerika’nın ülkesine uyguladığı ambargoyu sona erdirmesini ve Amerika ve diğer ülke bankalarındaki Venezuela varlıklarının üzerindeki dondurma kararının kaldırılmasını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido, 23 Ocak tarihinde sürpriz bir hareketle kendisini geçici hükümet başkanı ilan etti ve Maduro’nun görevi bırakması çağrısı yaptı.

Guaido, Maduro’nun devlet başkanlığını bırakmasının ardından kendisinin ülkeyi erken genel seçimlere götüreceğini söylüyor.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, ciddi ekonomik sorunlar ve hiperenflasyonla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2015 yılından bu yana Venezuela’dan 3 milyon insan başka ülkelere göç etti.

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