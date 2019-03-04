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Guaido: "Maduro beni kaçırırsa son hatalarından birini yapar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kendisini Geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkesine dönüşünün öncesinde seferberlik çağrısını yineledi.

Kendisini Geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkesine dönüşünün öncesinde seferberlik çağrısını yineledi. Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Silahlı Kuvvetlere, “Eğer rejim beni kaçırmaya cesaret ederse, yaptığı son hatalardan biri olacak” diyerek uyarıda bulundu.
Latin Amerika’nın 5 ülkesine yaptığı geziyi tamamlayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezuela’ya dönmeden birkaç saat önce sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Guaido, “Rejim beni kaçırmaya cesaret ederse, son hatalarından biri olacak, şüphesiz ki bunu taahhüt ediyorum. Üstlendiğim risk Venezuela için” diyerek uyarıda bulundu. Özgür ve şeffaf seçimlerin yapılmasını talep eden Guaido, kendisi gibi muhalif Venezuelalıları sokaklara davet etti. Eşi Fabiana Rosales ile birlikte ülkeye dönecek olan Guaido, “Venezuela’da sokaklara döneceğiz. Geçiş sürecinde ısrar edeceğiz. Baskı yapmaya devam etmek istiyoruz. Pazartesi ve Salı unsurlar lehimize dönecek” mesajını gönderdi.
Guaido bir diğer sosyal medya mesajında Silahlı Kuvvetlere hitaben, “Zamanın ilerlemesinin zamanı geldi. Rejimin sizi kullanmasına izin veremezsiniz. Halkımızı katletmelerine izin veremezsiniz” ifadesini kullandı.

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