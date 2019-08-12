Guaido: ‘Maduro Hükümeti Ulusal Meclis’i Feshetmeyi Planlıyor’

Venezuela muhalefetinin elindeki Ulusal Meclis’in başkanı Juan Guaido, Pazar akşam saatlerinde, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Maduro hükümetini destekleyen Kurucu Meclis’in pazartesi bugün yapacağı olağanüstü toplantının, milletvekili seçimlerini erkene almak için olduğunu iddia etti.
Guaido yaptığı açıklamada hükümetin esas amacının muhalif Ulusal Meclis’i yasadışı bir şekilde kapatmak ve muhalif milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak olduğunu söyledi.
Uluslararası toplumu, muhalif askerleri ve halkı Maduro hükümetinin bu saldırılarına karşı tetikte olmaya çağıran muhalif lider, alınan kararın hedefinin ABD’nin uyguladığı yeni ekonomik yaptırımlara destek veren ve hükümet tarafından hainlikle suçlanan muhalif milletvekilleri olduğunu söyledi.
Venezuela anayasasına göre Kurucu Meclis ülkedeki en yüksek karar merci ve seçim kararı alabiliyor. Kurucu Meclis’in böyle bir karar alması durumunda Venezuela’da yaşanan kaosun daha da derinleşeceği öngörüsünde bulunan muhalif lider, Kurucu Meclis’in daha önce başkanlık seçimlerine dair aldığı erken seçim kararının, ülkedeki siyasi durumu daha da çetrefilli hale getirdiğini söyledi.
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ayrıca, ilerleyen saatlerde kabinesindeki yeni isimleri açıklayacağını ifade etti.
2018’de yapılan ve yüzde 48’lik bir kesimin katıldığı başkanlık seçimlerini, beş ana muhalefet partisinin üçü boykot etmiş ve Nicolas Maduro, 6 milyon 200 bin oyla en yakın rakibine 4 milyon fark atarak seçimleri kazanmıştı. Ancak düşük katılım, seçimin güvenilirliği ve meşruluk tartışmaları 2019’un başında Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesiyle sonuçlanmıştı.
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