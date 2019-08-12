Guaido: ‘Maduro Hükümeti Ulusal Meclis’i Feshetmeyi Planlıyor’

Venezuela muhalefetinin elindeki Ulusal Meclis’in başkanı Juan Guaido, Pazar akşam saatlerinde, sosyal medyadan bir açıklama yaparak Maduro hükümetini destekleyen Kurucu Meclis’in pazartesi bugün yapacağı olağanüstü toplantının, milletvekili seçimlerini erkene almak için olduğunu iddia etti.

Guaido yaptığı açıklamada hükümetin esas amacının muhalif Ulusal Meclis’i yasadışı bir şekilde kapatmak ve muhalif milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumu, muhalif askerleri ve halkı Maduro hükümetinin bu saldırılarına karşı tetikte olmaya çağıran muhalif lider, alınan kararın hedefinin ABD’nin uyguladığı yeni ekonomik yaptırımlara destek veren ve hükümet tarafından hainlikle suçlanan muhalif milletvekilleri olduğunu söyledi.

Venezuela anayasasına göre Kurucu Meclis ülkedeki en yüksek karar merci ve seçim kararı alabiliyor. Kurucu Meclis’in böyle bir karar alması durumunda Venezuela’da yaşanan kaosun daha da derinleşeceği öngörüsünde bulunan muhalif lider, Kurucu Meclis’in daha önce başkanlık seçimlerine dair aldığı erken seçim kararının, ülkedeki siyasi durumu daha da çetrefilli hale getirdiğini söyledi.