Guaido, Maduro karşıtı strateji için yabancı siyasetçilerle görüşecek

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Venezuela’nın politik çıkmazını çözmek isteyen 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada’nın Lima Grubu üyeleriyle görüşecek. Guaido’un, toplantıda Washington’u temsil edecek ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Cumartesi günü insani yardımın ülkeye girişi sırasında meydana gelen olayların ardından dün Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya gitti. Guaido, başkent Bogota’da 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada’nın Lima Grubu üyeleri ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile rakibi Nicolas Maduro’yu görevden alma stratejisini görüşecek.

İnsani yardımın ülkeye girişi engellenmişti

Kolombiya ve Brezilya’dan gelen insani yardımı taşıyan iki kamyon Cumartesi günü Venezuela’ya girdikten kısa bir süre sonra yakılmış, Guaido taraftarları ve Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Venezuela’da şiddet kullanımını ve silahlı sivillerin yardım girişini engellemesini kınamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin kaybından dolayı şokta olduğunu ve üzüldüğünü bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sınırda şiddet kullanan silahlı sivilleri suçlayarak Maduro’nun günlerinin sayılı olduğunu söylerken, Başkan Donald Trump ise silahlı eylemi onaylamadıklarını belirtmişti.