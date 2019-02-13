Guaido: Maduro’nun zamanı doluyor

Ne var ki ülkede demokratik seçimlere uzanan yol oldukça uzun görünüyor. 35 yaşındaki muhalif lider ile devlet başkanı Nicolas Maduro arasındaki iktidar mücadelesi oldukça kritik bir noktaya geldi. Birçok Venezuelalı, muhalefetin sokaklardaki baskıyı kaldıramaz hale geleceğinden ve pes edeceğinden, ülkede bir gelişme göremeyen uluslararası toplumun da yakında Venezuela'yı unutup dünyada bir başka "sorunlu” bölgeye yöneleceğine inanıyor.

Maduro’nun zamanının dolduğunu söyleyen Guaido, ülkede demokratik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido DW'ye konuştu. Guaido, "gasp edilen yönetime son vererek geçici bir hükümet kurmak ve demokratik seçimleri gerçekleştirmek istediğini” söyledi.

Guaido ise sonunda galip geleceklerinden emin. Maduro'nun zamanının dolduğunu söyleyen meclis başkanı, mevcut yönetimi "geleceği ve fikirleri olmayan, halkın desteğinden yoksun bir hükümet” olarak nitelendirdi. Muhalif lider, Maduro'nun giderek büyüyen bir hareketle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Kaçınılmaz olan süreci ertelemeyeceklerini” ifade etti.

"Yardımların ulaştırılması ufak ama önemli bir zafer”

Guaido'ya göre, yardım malzemelerinin ülkeye ulaştırılması da bu sürecin bir parçası. Maduro'nun sınırların bloke edilmesi talimatına rağmen gıda yardımların bir kısmı ülkeye ulaşmıştı. Yardımların Venezuela'ya girişine ilişkin detay vermekten kaçınan Guaido, "Bugün hayat kurtarmak için insani yardımların bir kısmını yerine ulaştırmayı başardık. Doğmamış bebeklerin hayatını kurtaracak 4 bin 500 gıda desteği hamilelere dağıtıldı” diye konuştu.

Yardımların yeterli olmasa da kısa bir süre için ihtiyaçları karşıladığını söyleyen Guaido, bunun yardımları "siyasi bir tiyatro ve ABD'nin ülkeye müdahelesinin ilk sinyali” olarak nitelendiren Maduro'ya karşı kazanılmış ufak ama önemli bir zafer olduğunu savundu.