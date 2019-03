Guaido Maduro'ya karşı: Karayipler'deki karşılaşma

Washington'daki "Advocacy for Human Rights in the Americas” adlı düşünce kuruluşundan Geoff Ramsey, “Guaido bir an önce Caracas’a dönmeli. Onsuz muhalefetin bölünme tehlikesi artar” dedi. Siyasi analiz uzmanı geçici de olsa Guaido’nun dönüşte tutuklanacağını tahmin ediyor. Ramsey, “Maduro sırf otoritesini kanıtlamak için büyük bir ihtimalle onu geçici olarak tutuklatacaktır” dedi.

Caracas hükümetinin yoğun iç ve dış baskı altında olduğunu ve yaptırım da uygulandığını hatırlatan Ramsey, "daha da artırılması mümkün olan yaptırımlar Maduro yönetimine nefes aldırmayacaktır. Guaido ise Chavez’cileri ikna etmeye çalışacak ve cezalandırmak yerine onlarla muhtemel geçici hükümette nasıl bir rol üstlenebileceklerini konuşacaktır” dedi.

Muhammed Ali, “Risk almaya cesaret edemeyen hayatta hiçbir şey kazanamaz” demişti. Juan Guaido Muhammed Ali’nin sözlerini düstur edinirse Venezuela’ya dönüşünde cesareti daha da artabilir.

Oliver Pieper, DW

