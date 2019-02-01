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Guaido Meksika ve Uruguay’ın Arabuluculuk Teklifini Reddetti

01.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

Seçimler yapılana kadar kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido Meksika ve Uruguay’ın arabuluculuk teklifini geri çevirdi

Guaido Meksika ve Uruguay’ın Arabuluculuk Teklifini Reddetti

Venezuela’da, seçimler yapılana kadar kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido Meksika ve Uruguay’ın arabuluculuk teklifini geri çevirdi.

Guaido yazdığı bir mektupla Meksika ve Uruguay devlet başkanlarının Venezuela lideri Nicolas Maduro ile arabuluculuk yapma tekliflerini reddetti. Guaido bu liderlere tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısı yaptı ve bu siyasi mücadelede tarafsızlığın onları Maduro’ya yakın kıldığını iddia etti.

Bolton’dan önemli açıklamalar

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yakın gelecekte Venezuela’ya yönelik bir askeri operasyonun düşünülmediğini söyledi, ancak her seçeneğin masada olduğunun da altını çizdi.

Bir radyo programına katılan Bolton, yakın bir gelecekte ABD’nin ya da Brezilya ve Kolombiya’nın veya bu üç ülkenin birlikte Venezuela’ya askeri operasyon düzenleme ihtimali olup-olmadığı sorulduğunda ‘‘Hayır’’ yanıtını verdi. Bolton, ‘‘Başkan tüm seçenekler masada dedi, ancak bizim hedefimiz iktidarın barışçıl şekilde devredilmesi’’ diye konuştu.

Venezuela’da kendini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guiado, bu süreçte ABD’nin de desteğini almıştı.

ABD’li yetkililer Venezuela devlet petrol şirketi PVSA’ya yaptırım uygulamaya başladı. Bolton, diğer ülkeleri de Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun hükümetiyle altın ticareti başta olmak üzere ticari ilişkilere girmeme konusunda uyarmıştı.

Üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Venezuela’nın yakın zamanda merkez bankası kasasındaki 15 ton altını Birleşik Arap Emirlikleri’ne satacağını söylemişti. Bolton bu habere Twitter üzerinden yorum yaptı ve Maduro’yu Venezuela kaynaklarını yurt dışına çıkarmakla suçladı. Bolton bunun Venezuela halkının kaynaklarını çalma anlamına gelebileceğine vurgu yaptı.

Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun görevini bırakması talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinin ardından muhalefet lideri Juan Guaido seçim yapılana kadar kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan etmişti. Bunun hemen ardından Trump yönetimi Guaido'yu tanıdığını açıklamıştı.

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