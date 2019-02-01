Guaido Meksika ve Uruguay’ın Arabuluculuk Teklifini Reddetti

Venezuela’da, seçimler yapılana kadar kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido Meksika ve Uruguay’ın arabuluculuk teklifini geri çevirdi.

Guaido yazdığı bir mektupla Meksika ve Uruguay devlet başkanlarının Venezuela lideri Nicolas Maduro ile arabuluculuk yapma tekliflerini reddetti. Guaido bu liderlere tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısı yaptı ve bu siyasi mücadelede tarafsızlığın onları Maduro’ya yakın kıldığını iddia etti.

Bolton’dan önemli açıklamalar

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yakın gelecekte Venezuela’ya yönelik bir askeri operasyonun düşünülmediğini söyledi, ancak her seçeneğin masada olduğunun da altını çizdi.

Bir radyo programına katılan Bolton, yakın bir gelecekte ABD’nin ya da Brezilya ve Kolombiya’nın veya bu üç ülkenin birlikte Venezuela’ya askeri operasyon düzenleme ihtimali olup-olmadığı sorulduğunda ‘‘Hayır’’ yanıtını verdi. Bolton, ‘‘Başkan tüm seçenekler masada dedi, ancak bizim hedefimiz iktidarın barışçıl şekilde devredilmesi’’ diye konuştu.