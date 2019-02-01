CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Meksika ve Uruguay'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile diyalog kurması çağrısını reddetti ve bu ülkelerin tarafsızlığı bırakarak kendisine destek vermelerini istedi.

Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, ülkesindeki siyasi kriz karşısında tarafsız kalarak Maduro'yu tanımaya devam eden Meksika ve Uruguay'a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından yayımladı.

Guaido, mektubunda, bu iki hükümetten 30 Ocak'ta Venezuela'daki krizin ele alınacağı ve kendilerini tarafsız olarak tanımlayan ülkelerin katılacağı uluslararası konferansa davet aldığı bilgisini paylaştı.

"İnsan hakları ihlalcileri" olarak nitelediği hükümeti görevde tutacak hiçbir diyaloğa katılmayacağını vurgulayan Guaido, sadece Nicolas Maduro'nun görevi bırakması amacıyla bir pazarlık ya da müzakereye katılacağını hatırlattı.

- Tarafsız ülkelere eleştiri