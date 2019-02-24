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Guaido: “Uluslararası toplum Maduro’nun düşürülmesi için bütün seçenekleri düşünebilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido, uluslararası topluma Maduro’nun iktidardan düşürülmesi için bütün seçenekleri düşünmesi teklifinde bulundu.Kendisini ülkenin geçici başkanı ilan eden Juan Guaido’nun destekçilerinin askerlerin barikatlarını kırmada başarısız olması üzerine ABD’nin yardım yüklü tırları Kolombiya’daki depolara geri döndü.

Guaido: “Uluslararası toplum Maduro’nun düşürülmesi için bütün seçenekleri düşünebilir”

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido, uluslararası topluma Maduro’nun iktidardan düşürülmesi için bütün seçenekleri düşünmesi teklifinde bulundu.
Kendisini ülkenin geçici başkanı ilan eden Juan Guaido’nun destekçilerinin askerlerin barikatlarını kırmada başarısız olması üzerine ABD’nin yardım yüklü tırları Kolombiya’daki depolara geri döndü. İddiaya göre Venezuela askerleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Göstericilerin arasında bulunan bazı sivil giyimli maskeli insanların da protestoculara ateş ettiği iddia edildi. Juan Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü olaylar beni, ülkemizin hürriyetini güven altına almak için uluslararası topluma bütün seçenekleri açık tutmamız teklifini yapma kararını almaya zorladı” dedi. Guaido, Maduro’dan yardımların ülkeye girmesine izin vermesini istemeye devam edeceğini ve konvoyların ülkeye girmesi için başka rotalar arayacağını söyledi. Guaida, Pazartesi günü Bogota’da yapılacak olan Lima ülkeler grubunun toplantısına katılacağını, burada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Maduro’ya karşı baskının arttırılması için alınacak ilave tedbirleri görüşeceğini söyledi.
Öte yandan Kolombiya yetkilileri, sınırdan yardımların girmesini engelleyen Venezuela ordusundan 60 askerin Kolombiya’ya sığınarak muhalefetin yanında yer aldığını açıkladı. Kolombiya’nın Urena sınır noktasından Venezuela’ya geçmeye çalışan iki tırın ateşe verildiği, kalabalığın yardım kolilerini kapmak için yarıştığı kaydedildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque’nun Guaido’ya destek vermesine öfkelenen Maduro ise, Kolombiya ile ilişkilerini kestiğini açıklayarak, Kolombiya’nın diplomatik misyonunun 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Maduro, Venezuela’nın yardıma ihtiyacı olmadığını, Guaido’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın darbeci kuklası olduğunu söyledi.
Washington ise, Pazartesi günü yapılacak zirvede Venezuela’ya yeni ve daha sert yaptırımlar uygulama kararları alınacağını bildirdi. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada Venezuela’ya askeri müdahalenin bir seçenek olduğunu söylemişti. Guaido, dün yaptığı açıklamada ABD’nin askeri müdahale seçeneğine doğrudan bir atıfta bulunmadı.
Juan Guaido anayasanın kendisine geçici başkanlık hakkı verdiğini ileri sürerek kendisini Venezuela’nın geçici başkanı ilan etmiş, Guaido’ya en büyük destek ise ABD’den gelmişti. ABD’nin yanı sıra çok sayıda batı ülkesi de Guaido’yu OPEC üyesi Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımıştı.

Guaido: “Uluslararası toplum Maduro’nun düşürülmesi için bütün seçenekleri düşünebilir”

Guaido: “Uluslararası toplum Maduro’nun düşürülmesi için bütün seçenekleri düşünebilir”

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