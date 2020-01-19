Guaido Venezuela'dan çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya gitti

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve ülkeden çıkış yasağı bulunan ABD destekli Juan Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için bu ülkeye gitti.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) geçen yıl ülke dışına çıkmasını yasakladığı Guaido'nun, kara sınırı kapalı olan Kolombiya'ya nasıl geçiş yaptığı bilinmezken, Devlet Başkanı Duque, Guaido'nun ülkeye geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Duque, "Venezuela Devlet Başkanı Guaido'ya 'hoş geldin' diyoruz. Kısa bir süre sonra görüşeceğiz, Guaido ayrıca yarın yapılacak Terörizmle Mücadele Zirvesi'ne katılacak." ifadelerini kullandı.

Guaido da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ülkeye vardığını belirtti ve Duque'ye, "Venezuela halkının kavgasına verdiği destek" için teşekkür etti.

"Bizi özgürlüğe taşıyacak şartları elde edeceğiz." ifadesini kullanan Guaido, Venezuela'ya "iyi haberlerle döneceğini" öne sürdü.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde ise Guaido'nun, söz konusu zirve kapsamında Kolombiya'yı ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından da kabul edileceği belirtildi.