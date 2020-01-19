HABER
  4. Guaido Venezuela'dan çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya gitti

Guaido Venezuela'dan çıkış yasağına rağmen Kolombiya'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:23 | Son Güncelleme

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Terörizmle Mücadele Zirvesi'ne katılmak için ülkesine gelen Guaido ile görüşeceğini duyurdu - Kara sınırının kapalı olduğu Kolombiya'ya nasıl girdiği henüz bilinmeyen Guaido'nun, zirve kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından da kabul edileceği belirtildi

BOGOTA (AA) - Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve ülkeden çıkış yasağı bulunan ABD destekli Juan Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için bu ülkeye gitti.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) geçen yıl ülke dışına çıkmasını yasakladığı Guaido'nun, kara sınırı kapalı olan Kolombiya'ya nasıl geçiş yaptığı bilinmezken, Devlet Başkanı Duque, Guaido'nun ülkeye geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Duque, "Venezuela Devlet Başkanı Guaido'ya 'hoş geldin' diyoruz. Kısa bir süre sonra görüşeceğiz, Guaido ayrıca yarın yapılacak Terörizmle Mücadele Zirvesi'ne katılacak." ifadelerini kullandı.

Guaido da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ülkeye vardığını belirtti ve Duque'ye, "Venezuela halkının kavgasına verdiği destek" için teşekkür etti.

"Bizi özgürlüğe taşıyacak şartları elde edeceğiz." ifadesini kullanan Guaido, Venezuela'ya "iyi haberlerle döneceğini" öne sürdü.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde ise Guaido'nun, söz konusu zirve kapsamında Kolombiya'yı ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından da kabul edileceği belirtildi.

- Guaido'nun ikinci çıkışı

TSJ'nin birçok suçlamadan ötürü ülke dışına çıkış yasağı koyduğu Guaido, ABD'nin yolladığı "insani yardımların" Venezuela'ya sokulması girişimi öncesinde, Kolombiya'da 22 Şubat 2019'da düzenlenen konserde ortaya çıkmıştı.

Kolombiya'nın Cucuta kentinde düzenlenen bu konserin ardından, 23 Şubat'ta başarısızlıkla sonuçlanan insani yardım sokma girişimine de katılan Guaido, daha sonra bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret etmişti.

Kolombiya'ya askerlerin yardımı ile geçtiğini öne süren Guaido'nun, sınırda yasa dışı faaliyetler gösteren Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı sağcı paramiliterle çekilmiş fotoğrafları ise Eylül 2019'da sosyal medyada yayımlanmıştı.

Peyderpey ortaya çıkan görüntülerde (bazıları daha sonra Kolombiya güvenlik güçlerince yakalanan) paramiliterlerin, Guaido'ya, Kolombiya Devlet Başkanlığı korumalarınca karşılandığı alana kadar eşlik ettiği görülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..Bizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..
Antalya’da PÖH timleri dualarla Suriye’ye uğurlandıAntalya’da PÖH timleri dualarla Suriye’ye uğurlandı
Avcılar'da bar sahibi intihar ettiAvcılar'da bar sahibi intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido Venezuela'daki siyasi kriz

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD - Kandilli son depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Fotoğraf çekmek için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düştü

Fotoğraf çekmek isterken ölümden döndü!

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

Avcılar’da bir barda korkunç olay! Bar sahibi intihar etti

İstanbul'da barda korkunç olay!

Malatya'da korkunç olay! Saatlerce işkence yaptılar, öldü zannedip kaçtılar

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

Kar görmeye gittiler! Mahsur kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.