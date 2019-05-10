Guaido Venezuelalı muhalifleri yine sokağa çağırdı

Venezuela’da askeri kalkışma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan muhalif lider Juan Guaido, takipçilerini yarın yine tüm ülkede sokağa çağırdı.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Guaido, başkent Caracas’ta 30 Nisan’da bir grup askerle giriştiği kalkışma denemesine katıldığı için gözaltına alınan AN Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano için tüm ülkede protesto eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Guaido, “Paramiliter grupları silahlandıran bir rejimle mücadele ediyoruz ama bu bizi durdurmayacak. Yarın sabah 10.00’da tüm ülkede protesto gösterileri düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Zambrano’nun darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) talimatıyla Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) tarafından gözaltına alındığını belirten Guaido, bunun “AN’ye darbe” olduğunu öne sürdü.

Guaido, Venezuela hükümetinin 27 Nisan itibariyle resmen ayrıldığı Amerikan Devletleri Örgütünce (OAS) AN temsilcisi olarak Gustavo Tarre Briceno’yu bu bağlamda aradığını ve durumun OAS’de acilen ele alınmasını istediğini aktardı.