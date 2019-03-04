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Guaido Venezuela'ya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:35 | Son Güncelleme

Guaido Venezuela'ya döndü

CARACAS (AA) - Ülkeden çıkış yasağı olmasına rağmen 22 Şubat'ta Kolombiya'ya geçen muhalif lider Juan Guaido, 11 gün sonra Venezuela'ya döndü.

ABD'nin Kolombiya'ya yolladığı "insani yardım" malzemelerinin Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'ya özgür bireyler olarak giriş yapıyoruz, kimse de bunun aksini söyleyemez." ifadesini kullandı.

Guaido, Kolombiya'dan sonra bölgede kendisini destekleyen Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador gibi ülkelere ziyaretlerde bulunmuştu.

Öte yandan, Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, ocak sonunda Guaido'ya yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi, mal varlığının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunmuş, ertesi gün bu ihtiyati tedbirler onaylanmıştı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Guaido Venezuela

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