Guaido, Venezuela’ya dönüp muhalefeti sokağa çıkaracak

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Şubat'ta ayrıldığı Venezuela’ya döneceğini, pazartesi ve salı günü tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı. Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekvador’daki temaslarının ardından yurt dışı yasağına rağmen terk ettiği Venezuela’ya geri döneceğini duyurdu. Venezuela’ya girişinde gözaltına alınma ihtimali de bulunan Guaido, pazartesi ve salı günü tüm ülkede sokağa çıkacaklarını belirterek, muhaliflerden, yapacakları duyuruları takip etmelerini istedi. Guaido, 23 Şubat’ta Venezuela’ya “insani yardım” sokma girişimleri kapsamında gittiği sınırdan Kolombiya'ya geçmişti. Kolombiya’nın ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin’i ziyaret eden Guaido, Ekvador’a geçerek bazı ziyaretler yapmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen Guaido, ABD’nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alıyor. - Sınırda yaşananlar Guaido, 22 Şubat’ta Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde İngiliz iş insanı Richard Branson’un sponsorluğunda düzenlenen “insani yardım” konserine katılmıştı.

"İnsani yardım" adı altında gerçekleştirilen ABD yardımlarının yüklendiği kamyonlar, Venezuela güvenlik güçleri tarafından engellenmişti. Kamyonların 2’si kentin kuzeyindeki Francisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü üzerinde yakılırken, hiçbir araç Venezuela’ya girememiş, ABD ve Kolombiya kamyonların yakılmasından Maduro’yu ve güvenlik güçlerini sorumlu tutmuştu. Kamyonların göstericiler tarafından yakıldığına dair görüntüler ortaya koyan Venezuela tarafı ise ayrıca araçlarda “insani yardım” malzemesinin yanı sıra sokak olaylarında kullanılmak üzere gaz maskesi, çelik tel ve çivi gibi materyallerin taşındığını öne sürmüş ve bu yönde görseller yayımlamıştı. Muhalifler Kolombiya polisinin herhangi bir müdahalesi ile karşılaşmadan Cucuta kentinde 23 Şubat’ta gün boyu Venezuela tarafına taş, cam, molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırmış, Venezuela Bolivarcı Ulusal Muhafız (GNB) birimi mensupları ise göz yaşartıcı gaz ve aralıklarla plastik mermi kullanarak saldırganlara karşılık vermişti.