Guaido Venezuela’ya dönüyor

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün ülkesine döneceğini duyurarak muhalefetten sokak eylemleri düzenlemesini istedi.

ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı “insani yardım” malzemelerinin Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan ve bölge ülkelerini gezen Guaido, Ekvador temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ülkesine döneceğini duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinden destek alan Guaido, ülkeye girişte tutuklanması ihtimaline ilişkin, "Hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur." dedi

Venezuelalıları bugün ve yarın düzenlenecek mitinglere katılmaya çağıran Guaido, gezileri sırasında uluslararası şirketlerle görüştüğünü ve bu şirketlerin sağlık, enerji gibi alanlarda yatırımlar yapmak için ülkeye dönmeyi arzu ettiklerini aktardı.

- Sınırda yaşananlar

Ülkesine yönelik bir askeri müdahaleye dahi kapı aralayan ve ülkesinden halen nasıl çıktığı bilinmeyen Guaido, 22 Şubat’ta Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde İngiliz iş insanı Richard Branson’un sponsorluğunda düzenlenen “insani yardım” konserinde ortaya çıkmıştı.