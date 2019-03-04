Guaido Venezuela’ya Geri Döndü

Yurt dışına çıkışı yasaklı olan Guaido’nun ülkeye alınmamasından endişe ediliyordu. Bir muhabirin havaalanında göç yetkilileri tarafından nasıl karşılandığının sorması üzerine Guaido, kendisine “Başkan” diye hitap ettiklerini kaydetti ve kalabalığa pasaportunu göstererek “İşte pasaportum sağ salim burada” dedi.

Guaido Salı günü iktidardaki Sosyalist Parti tarafından hükümet yanlısı gösterilere katılmaları için yoğun baskı gören kamu çalışanlarıyla görüşmeyi planladığını söyledi.

"Umut doğdu ve ölmeyecek, işler iyi gidiyor” diyen Guaido “Bugün bu küçük zaferimizi kutlayacağız" diye konuştu.

Guaido daha sonra başkentin Las Mercedes mahallesinde destekçilerine seslendi. Guaido, “Her zamankinden daha güçlüyüz” dedi.

Başkent Caracas’taki Maiquetia uluslararası havaalanında Guaido ve eşini coşku dolu bir kalabalık karşıladı.

Venezuela’da muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya karşı destek toplamak için çıktığı Latin Amerika seyahatinden döndü. Guaido, hakkında çıkarılan seyahat yasağına rağmen ülkeden çıkmıştı.

Guaido Anayasa Mahkemesi’nin kararını ihlal ederek Kolombiya sınırındaki insani yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere 23 Şubat’ta Kolombiya’ya gitmişti.

Ancak Venezuela ordusu Kolombiya ve Brezilya’ya gönderilen yardım taşıyan kamyonların ülkeye girişini engellemişti. Brezilya sınırında çıkan çatışmalarda en az altı kişi hayatını kaybetmişti.

Guaido Kolombiya’nın ardından Arjantin, Brezilya, Ekvador ve Paraguay’a giderek özgür ve adil seçimleri hayata geçirecek geçiş hükümeti için Latin Amerika hükümetlerinden destek almaya çalıştı.

Guaido’yu “darbe meraklısı ABD kuklası” olmakla suçlayan Maduro Venezuela’da insani kriz olduğunu reddediyor.

Geçen hafta ABC News televizyonuna konuşan Maduro, Guaido için “Öylece gidip gelemez. Adaletle yüzleşmesi lazım. Yargı ülkeyi terk etmesini yasakladı” demişti.

Ancak Guaido’nun tutuklanmasının ülkede daha büyük protesto gösterilerine neden olabileceğinden endişe ediliyor.

ABD, Maduro’yu Guaido’nun tutuklanmasının sonuçları olacağı konusunda uyardı. ABD Maliye Bakanlığı’ysa Venezuelalı bir dizi askeri yetkiliye yeni yaptırımlar uygulamaya başladı.

