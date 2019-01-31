Guaido'ya göre Venezuela’da iç savaş riski yok!

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhalif lider Guaido, İspanya'dan El Pais gazetesine verdiği mülakatta, "Venezuela’da bazılarının görmek ya da gerçekleştirmek istediği gibi bir iç savaş riski yok. Çünkü halkın yüzde 90'ı değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guaido, "ülkesinde buna rağmen şiddet riski bulunduğuna" ve "gösterilerde çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine" işaret etti.

GUAIDO'YU AP DE TANIDI

Öte yandan başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido için Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Guaido, AP'nin tanıma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karar sonrası AP Başkanı Antonio Tajani ile yaptıkları görüşmede, Venezuela'nın AB'deki varlıklarının korunması ve insani yardım konularını ele aldıklarını aktardı.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.