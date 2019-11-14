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Guaido yandaşları Venezuela’nın Brezilya’daki büyükelçiliğinden ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 10:06 | Son Güncelleme

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado yandaşları dün baskın düzenledikleri Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğinden ayrıldı.Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado yandaşları, dün Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğini basmıştı.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado yandaşları dün baskın düzenledikleri Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğinden ayrıldı.
Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado yandaşları, dün Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğini basmıştı. Büyükelçiliği istila eden grup, 12 saat sonra binadan ayrıldı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Brasilia’ya atanan büyükelçilik çalışanları da görevlerine geri döndü.
Brezilya Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Guaido yandaşı gruba büyükelçilikten ayrılırken, Brezilya Federal Bölge Polisi de gruba eşlik etti. Binadan çıkışı Brezilya Dışişleri Bakanlığının koordine ettiği bildirildi.
Guiado’nun kendisini büyükelçi olarak atadığını belirten Maria Teresa Belandria ve ona destek veren bir grup, büyükelçilik binasına girmişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından büyükelçiliğe atanan misyon görevlileri ise saatler süren işgalin ardından olayların daha fazla büyümemesi için büyükelçiliği Belandria’ya teslim ettiklerini açıklamıştı. Belandria, büyükelçilikte görevli bazı yetkililerin Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdıklarını ve içeriye girmelerine izin verdiklerini iddia ederek, “Brezilya’daki büyükelçilik çalışanları ülkenin meşru devlet başkanı Guaido’nun temsilcisi olarak bana diplomatik karargahı teslim ettiler” açıklamasında bulunmuştu. Guaido yandaşları ve Maduro hükümetinin büyükelçilik çalışanları arasında tartışmalar yaşanmıştı.

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