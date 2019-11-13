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Guaido yanlıları Venezuela’nın Brezilya’daki büyükelçiliğini bastı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 17:27 | Son Güncelleme

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado yandaşları Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğini bastı.Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado yandaşları, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğini bastı.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guiado yandaşları Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğini bastı.
Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado yandaşları, Brezilya’nın başkenti Brasilia’da bulunan Venezuela Büyükelçiliğini bastı. Guiado’nun kendisini büyükelçi olarak atadığını belirten Maria Teresa Belandria ve ona destek veren bir grup, büyükelçilik binasına girdi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından büyükelçiliğe atanan misyon görevlileri ise saatler süren işgalin ardından olayların daha fazla büyümesinin önüne geçmek için büyükelçiliği Belandria’ya teslim etti.
Belandria, büyükelçilikte görevli bazı yetkililerin Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdıklarını ve içeriye girmelerine izin verdiklerini iddia ederek, “Brezilya’daki büyükelçilik çalışanları ülkenin meşru devlet başkanı Guaido’nun temsilcisi olarak bana diplomatik karargahı teslim ettiler” açıklamasında bulundu.
Brezilya İşçi Partisi’nin Brasilia milletvekili Paulo Pimenta, grubun sabahın erken saatlerinde binayı bastığını belirterek büyükelçilik çalışanları ile Guaido yandaşları arasında oldukça şiddetli bir tartışma yaşandığını söyledi.
Maduro hükümetini temsil eden Maslahatgüzar Freddy Meregote de yaptığı açıklamada büyükelçiliğin "istila edildiğini" belirterek Brezilya hükümetinden koruma talep etti.

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