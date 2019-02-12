Guaido: Yardım gelmezse ölecek 300 bin Venezuelalı var

Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici başkan olarak tanınan Guaido, başkent Caracas'ta binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi.

Konuşmasında orduya "yardımlar için sınırı açma ve baskıyı bitirme emri veren" Guaido, "Yardım girmezse ölecek yaklaşık 300 bin Venezuelalı var. Aynı zamanda sağlık sorunları yaşayacak yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor." dedi.

Yardımların giriş tarihi olarak 23 Şubat'ı gösteren Guaido, paketlerin getirilmesi ve dağıtılması için 250 bin kişinin kayıt olduğunu belirtti. Yardımların ülkeye gireceğinden emin olduğunu kaydeden muhalif lider, aynı zamanda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını öne sürdü.

'BU ŞOVA İZİN VERMEYECEĞİM'

Venezuela'da muhalefet, ülkede insani durumun kötü olduğunu savunarak, uluslararası yardım sağlanmasını ve bunun için bir koridor açılmasını istiyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise insani yardım çağrıları ve girişimlerinin "ABD liderliğindeki işgal stratejisinin bir parçası olduğunu" belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" ifade ediyor.