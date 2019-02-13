Guaido yardım malzemeleri için tarih verdi

Guaido, 23 Şubat’ta acil yardımların girişinin başlayacağını belirtti.Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve pek çok Batılı ülke tarafından tanınan Juan Guaido, hükümetin karşı çıktığı insani yardımların 23 Şubat'ta ülkeye sokulacağını ve halka ulaştırılacağını söyledi.

Başkent Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen mitingde konuşan Guaido, bunun mümkün olması için yüz binlerce taraftarını mobilize edeceğini belirtti. Guaido, kendini gönüllü olarak kaydettiren 250 bin taraftarına seslenerek hafta sonunda hazırlık yapmalarını istedi. Muhalif lider, "Hazırlanın. Çünkü oraya karavanlarla gitmemiz gerekecek" diye konuştu. Guaido, Venezuela ordusundan da yardımların ülkeye girebilmesi için bu konudaki direncini sonlandırmasını talep etti.

Maduro'nun tarafında yer alan ordu, malzemelerin girişini engellemek için Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır köprüsünü kapatmıştı.

Guaido, acil ilaç yardımlarına ulaşamadığı için 300 bin Venezuelalı hastanın hayati tehlikede olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riski taşıdığını belirtti.