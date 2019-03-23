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Guaido'dan ABD’nin yaptırımlarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 04:44 | Son Güncelleme

Guaido'dan ABD’nin yaptırımlarına destek

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, ABD yönetiminin Venezuela Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankasına (BANDES) aldığı yaptırım kararına destek verdi.

Sosyal medya hesabından ABD Hazine Bakanlığının BANDES ile Uruguay ve Bolivya’daki iştirak bankalarına yönelik yaptırımları ilan ettiği açıklamayı paylaşan Guaido, "Venezuela halkı için icraatı olmayanların kardeşlerimizi rehin almasına ve bizim mallarımızı çalmaya devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Anayasamıza uymayan ne varsa sonuçlarını görecek." ifadesini kullandı.

Guaido’ya her türlü desteği veren ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu sıkıştırmak için sık sık aldığı yaptırım kararlarına dün BANDES’e yönelik yaptırımlarla yenisini eklemişti.

ABD yönetimi son yaptırımları, Guaido’nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero’nun iki gün önce "Terörizm ve şiddeti teşvik" gibi suçlamalarla gözaltına alınmasına misilleme olarak uygulamaya koymuştu.

- Guaido, ülke içinde mitingler düzenliyor

Bu arada Guaido, "Özgürlük Operasyonu" adlı son eylem planı çerçevesinde Venezuela’nın eyaletlerine yapacağı ziyaretlere Anzoategui eyaleti ile başladı ve eyalete bağlı Anaca kentinde taraftarları ile bir araya geldi.

Guaido, burada yaptığı konuşmada yine sokak gösterilerine devam edeceklerini ve devlet başkanlığı sarayı Miraflores’e yürüyeceklerini yineledi.

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