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Guaido’dan AB’ye “Maduro için yaptırımları sertleştirin” çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 21:25 | Son Güncelleme

Venezuela’da kendisini Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Avrupa Birliği’nin Nicolas Maduro’ya yönelik yaptırımlarını sertleşmesi çağrısı yaptı.Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun desteğini alan Juan Guaido, Ulusal Meclis’te düzenlediği basın toplantısında AB’ye seslendi.

Venezuela’da kendisini Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Avrupa Birliği’nin Nicolas Maduro’ya yönelik yaptırımlarını sertleşmesi çağrısı yaptı.
Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun desteğini alan Juan Guaido, Ulusal Meclis’te düzenlediği basın toplantısında AB’ye seslendi. Yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı AB’den yeni yaptırımlar beklediğini söyleyen Guaido, Avrupa’da yaptırımların etkili olup olmadığına dair şüpheler olduğunu ancak mevcut sürecin çok faydalı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nde 28 ülkenin olduğunu hatırlatan Guaido, “Bu nedenle bir fikir birliğine ulaşmak zor oluyor. Umarım AB daha güçlü bir pozisyon alacaktır. Şu ana kadar Avrupa’nın dikkatini Venezuela krizine çekmemiz zor oldu” dedi.
Ulusal Meclis Başkanı ayrıca, "Venezuela kan kaybediyor çünkü insanlar yiyecek ve ilaç eksikliğinden ülkeyi toplu halde terk ediyor” ifadelerini kullandı.
Venezuela’da serbest seçimlerin nitelikli uluslararası gözetim altında yapılmasının şart olduğunu söyleyen Guaido, Avrupa’nın bu konuda önemli bir rol oynayacağını belirtti. Guaido, Maduro yönetimin insani yardımı kendi taraftarlarına dağıtmak istediğini iddia etti.

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