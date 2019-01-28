Guaido'dan BM'ye insani yardım mektubu

CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkedeki "insani acil durum"a müdahale edilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup yazdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan Guiado, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı mektubu sosyal paylaşım hesabından yayımladı.

Milyonlarca Venezuelalının güvenlik, eğitim ve beslenme imkanına sahip olmadığını savunan Guaido, mektubunda BM ve ona bağlı organizasyonların koordinasyonunda uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yakın bir gelecekte uluslararası toplumu Venezuela'ya insani yardımda bulunması için davet edeceklerini vurgulayan Guiado, mektubun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi isimlere de iletildiğini belirtti.