Guaido’dan, kendisini ’geçici devlet başkanı’ olarak tanıyan Netanyahu’ya teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun rakibi Juan Guaido, kendisini ülkenin ’geçici devlet başkanı’ olarak tanıyan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya desteği için teşekkür etti.
İsrail’in, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin ’geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını açıklaması sonrası Guaido’dan yanıt geldi. Guaido, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya desteği için teşekkür etti. Netanyahu’nun, kendisini geçici devlet başkanı olarak tanıdığı videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Guaido, “74 yıl önce Auschwitz toplama kampları kurtarıldı, tıpkı bugün ülkemizin özgürlüğü için savaştığı gibi. Beni geçici başkan olarak tanıyan ve destek veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.
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