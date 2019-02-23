Guaido'dan Venezuela ordusunun kendisine yardım ettiği iddiası

Venezuela halkının diktatörlüğe karşı direndiğini öne süren Guaido, "Yarın geçici devlet başkanı oluşumun birinci ayında bütün Venezuela halkı insani yardımın ülkeye girmesini desteklemek ve daha önce görülmemiş bu koalisyon ile onlarca sanatçının ülkemize yardım için yaptıklarına teşekkür etmek için sokakta olacak." dedi.

Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun yardımıyla geldiğini iddia ederek, "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi." ifadesini kullandı.

CUCUTA (AA) - Venezuela'da geçen ay kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kolombiya'ya gelmesine ilişkin, "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi." dedi.

- "Kültürün, diktatörlükten daha iyi olduğunu gördük"

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, konsere birçok sanatçının katıldığını hatırlatarak, "Bugün bir kez daha kültürün, diktatörlükten daha iyi olduğunu gördük. Başkan Guaido’nun burada bulunuşu, onun hareket alanının kısıtlanmaması için halkın ona olan desteğinin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Duque, insani yardımların yarın Venezuela'ya ulaştırılabileceğini belirterek, "Bugün, çeşitli ülkelerden yardımlar kabul ettik ve insani yardım için bir araya geldik." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ciddi bir diplomatik kuşatmanın oluştuğunu söyleyen Duque, "Bugün dünyaya verdiğimiz mesaj, diplomatik kuşatmayla, diktatörlüğün yenilişidir. Pasif ancak azimli ve prensipli bir diplomasiyle, bölgenin son zamanlarda ilk defa gördüğü en büyük diplomatik kuşatmaya sahibiz. Bu diplomatik kuşatma, her türlü savaş çığırtkanlığı yapan söylemlerden daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Duque, bölge ülkelerinin Venezuela halkını desteklediğine dikkati çekerek, "Onları yalnız bırakmayacağız. Oluşturduğumuz diplomatik kuşatmayla Venezuela’daki hükümet gaspının önüne geçmek için aksiyonlarımızı daha da arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.