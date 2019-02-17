Guaido'dan Venezuela'ya 23 Şubat'ta eylem çağrısı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezuela'ya ABD'nin yolladığı "insani yardımı" sokmayı deneyecekleri 23 Şubat günü tüm ülkede eylem çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, Kolombiya ve Brezilya'da toplanan "insani yardımların" ülkeye girişine dair sosyal paylaşım hesabından açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar söz konusu malzemelerin dağıtımı için 600 bin gönüllünün kaydolduğunu belirten Guaido, bu sayıyı 1 milyona ulaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

- Ordudan yardım, halktan eylem istedi

23 Şubat'ta ülkeye sokmayı deneyecekleri yardımların girişine izin vermesi için Venezuela ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerine (FANB) çağrısını yineleyen Guiado, askerlerden "halkın yanında" pozisyon almalarını istedi.

Guiado, "23 Şubat’ta ülkenin her yerinden harekete geçecek topluluklara eşlik ve yardım ediyor olacağız. Organize olmalı ve harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.