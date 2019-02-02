Guaido'dan Venezuela'ya insani yardım açıklaması

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Venezuela'ya gelecek insani yardımların ayrıntılarına değindi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtlarının düzenlediği gösteride konuşan Guaido, ülkesine yapılması öngörülen insani yardımların üç noktadan geleceğini belirtti.

Guaido, "Bugün Venezuela'da özgürlük ve insani yardım için uluslararası bir koalisyon bulunuyor. İnsani yardımların ülkeye girebilmesi için 3 temel nokta belirledik. Birincisi, Kolombiya sınırındaki Cucuta olacak. Diğerleri de Brezilya ve Karayip bölgesinde bir adadan olacak." dedi.

Venezuela'da 250 bin ila 300 bin kişinin ölüm tehlikesinde olduğunu iddia eden Guaido, insani yardımların ilk etabının en çok ihtiyaç sahibi kişilere ayrılacağını kaydetti.

Guaido, insani yardımlar için halkın desteğini de isteyeceğini söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir." ifadelerine yer vermişti.