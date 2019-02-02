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Guaido'dan Venezuela'ya insani yardım açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 21:20 | Son Güncelleme

Guaido'dan Venezuela'ya insani yardım açıklaması

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Venezuela'ya gelecek insani yardımların ayrıntılarına değindi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtlarının düzenlediği gösteride konuşan Guaido, ülkesine yapılması öngörülen insani yardımların üç noktadan geleceğini belirtti.

Guaido, "Bugün Venezuela'da özgürlük ve insani yardım için uluslararası bir koalisyon bulunuyor. İnsani yardımların ülkeye girebilmesi için 3 temel nokta belirledik. Birincisi, Kolombiya sınırındaki Cucuta olacak. Diğerleri de Brezilya ve Karayip bölgesinde bir adadan olacak." dedi.

Venezuela'da 250 bin ila 300 bin kişinin ölüm tehlikesinde olduğunu iddia eden Guaido, insani yardımların ilk etabının en çok ihtiyaç sahibi kişilere ayrılacağını kaydetti.

Guaido, insani yardımlar için halkın desteğini de isteyeceğini söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Bolton'un açıklamasına destek vererek, "ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız." demişti.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

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Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido

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