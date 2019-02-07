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Guaido’dan yardımlar için Venezuela ordusuna çağrı

07.02.2019 14:27 | Son Güncelleme

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo insani yardımların ülkeye girişini engelleyen Venezuela ordusuna çağrıda bulundu.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve pek çok Batılı ülke tarafından da tanınan Juan Guaido, halka dağıtılmak üzere Kolombiya sınırında bekleyen insani yardım malzemelerinin ülkeye sokulabilmesi için orduya çağrıda bulundu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tarafında yer alan ordu, malzemelerin girişini engellemek için Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır köprüsünü kapatmıştı.

Guaido, orduya ya “insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bir diktatör” ya da "anayasadan yana” yer alması konusunda bir seçim yapması gerektiğini söyledi. Sınır köprüsünün kapatılmasını "halkı ile ilgilenmeyen bir rejimin absürt tepkisi” olarak nitelendiren Guaido, insani yardım malzemelerinin Venezuela'ya erişebilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Venezuela ordusuna çağrıda bulundu. Pompeo Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Venezuela halkı çaresiz bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuyor. ABD ve diğer ülkeler yardım etmeye çalışıyor ancak Maduro’nun emirleri altındaki Venezuela ordusu yardımları tır ve konteynerlerle engelliyor. Maduro yönetimi yardımların açlıktan ölen insanlara ulaşmasına izin vermeli” dedi.

Siyasi ve ekonomik krizle çalkalanan Venezuela'da özellikle ilaçlar ile gıda maddelerinde kıtlık yaşanıyor. Guaido Venezuela'da 300 bin insanın kıtlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşadığını belirtirken Devlet Başkanı Nicolas Maduro yabancı ülkelerden gelecek yardımları, ABD öncülüğünde ülkede yapılacak bir askeri müdahale için zemin hazırlama girişimi olarak görüyor. Maduro yardımlar konusunda, "Bu ucuz bir gösteri. Venezuela dilencilerin ülkesi değil” dedi.

AB ve Latin Amerika ülkeleri Venezuela için bir araya geliyor

Venezuela’da siyasi kriz devam ederken Avrupa Birliği (AB), Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere ile Bolivya, Kosta Rika, Ekvador ile Uruguay’ın temsilcilerinin oluşturduğu "Temas Grubu” Uruguay'ın başkenti Montevideo'da Perşembe günü bir araya gelecek. Taraflar ülkede yaşananlara çözüm bulunması ve barışçıl bir siyasi süreç için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla buluşuyor.

Bu toplantıyı olumlu karşılayan Maduro, "diyalog kurulmasını sağlayabilecek bütün adımları ve girişimleri” desteklediğini belirtti. 23 Ocak’ta kendisini devlet başkanı ilan eden ve şu ana kadar aralarında Almanya’nın da bulunduğu 40 kadar ülke tarafından tanınan Guaido, Maduro’nun bu yolla zaman kazanmaya çalıştığını iddia ederek Maduro hükümetiyle kurulacak hiçbir diyaloğa açık olmadıklarını söyledi.

AFP,dpa/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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