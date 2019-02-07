Guaido’dan yardımlar için Venezuela ordusuna çağrı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve pek çok Batılı ülke tarafından da tanınan Juan Guaido, halka dağıtılmak üzere Kolombiya sınırında bekleyen insani yardım malzemelerinin ülkeye sokulabilmesi için orduya çağrıda bulundu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tarafında yer alan ordu, malzemelerin girişini engellemek için Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır köprüsünü kapatmıştı.

Guaido, orduya ya “insanlıktan zerre kadar nasibini almamış bir diktatör” ya da "anayasadan yana” yer alması konusunda bir seçim yapması gerektiğini söyledi. Sınır köprüsünün kapatılmasını "halkı ile ilgilenmeyen bir rejimin absürt tepkisi” olarak nitelendiren Guaido, insani yardım malzemelerinin Venezuela'ya erişebilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Venezuela ordusuna çağrıda bulundu. Pompeo Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Venezuela halkı çaresiz bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuyor. ABD ve diğer ülkeler yardım etmeye çalışıyor ancak Maduro’nun emirleri altındaki Venezuela ordusu yardımları tır ve konteynerlerle engelliyor. Maduro yönetimi yardımların açlıktan ölen insanlara ulaşmasına izin vermeli” dedi.