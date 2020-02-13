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Guaido’nun Amcası Patlayıcı Taşıdığı Gerekçesiyle Gözaltında

13.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Muhalif lider Guaido'nun amcası Juan José Márquez’in yurt dışından ülkeye giriş yapmak isterken gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltı nedeninin Marquez’in ülkeye tehlikeli ve patlayıcı madde sokmak istemesi ve Venezuela havacılık yasalarına göre suç teşkil eden çelik yelek takması olduğu belirtildi

Guaido’nun Amcası Patlayıcı Taşıdığı Gerekçesiyle Gözaltında

Venezuela’da 2019’un başında Nicolas Maduro’nun cumhurbaşkanlığını tanımayarak kendini geçici başkan ilan eden ve bugün yaklaşık altmış ülke tarafından Venezuela’nın meşru başkanı olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido 20 gün süren yurtdışı temaslarından sonra ülkeye geri döndü.

Salı günü Guaido’ya eşlik eden heyetle birlikte gümrükten giriş yapmak isteyen Juan Guaido’nun amcası Juan José Márquez’den bir gün boyunca haber alınamaması üzerine Guaido’nun basın bürosu Marquez’in hayatından endişe duyduklarını ve başına gelecek her türlü olaydan Maduro hükümetini sorumlu tutacaklarını duyurmuştu.

Venezuela’da hükümeti destekleyen Kurucu Meclis’in başkanı ve hükümet partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin başkan yardımcısı Diosdado Cabello, dünkü TV programında yaptığı açıklamada Juan José Márquez’in gözaltına alındığını doğruladı. Cabello gözaltı nedeninin Marquez’in ülkeye tehlikeli ve patlayıcı madde sokmak istemesi ve Venezuela havacılık yasalarına göre suç teşkil eden çelik yelek takması olduğunu açıkladı.

Cabello’ya göre Marquez ülkeye içinde sentetik patlayıcı C4 içerdiği varsayılan taktik fenerler, parfüm kapsülleri sokmak isterken askeri istihbaratın şüphelenmesi üzerine gözaltına alındı. Diosdado Cabello yapılan incelemelerde Marquez’in ayrıca uzaktan kumanda içine gizlenmiş bir bellek içinde, yapılması planlanan terörist eylem planlarının bulunduğunu ve şahsın telefonunda ABD’li bir gizli servis ajanıyla ilişkisinin olduğunu tespit ettiklerini iddia etti.

Marquez’in avukatları adli makamların ilgili soruşturmanın yapılacağı 25 gün boyunca sanığın gözaltında tutulması kararı aldığını ve müvekkilin Askeri Karşı İstihbarat Genel Direktörlüğü’ne götürüldüğünü beyan etti. Avukatlar yaptıkları açıklamada yaşananların amacının Marquez’in tutuklanmasından çok Juan Guaido’ya gözdağı vermek olduğunu iddia ederken, Marquez’in eşiyse kocasının siyasetle ilişkisi olmayan bir pilot olduğu, suçlamaların asılsız olduğunu söylüyor.

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