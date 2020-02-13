Guaido’nun Amcası Patlayıcı Taşıdığı Gerekçesiyle Gözaltında

Venezuela’da 2019’un başında Nicolas Maduro’nun cumhurbaşkanlığını tanımayarak kendini geçici başkan ilan eden ve bugün yaklaşık altmış ülke tarafından Venezuela’nın meşru başkanı olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido 20 gün süren yurtdışı temaslarından sonra ülkeye geri döndü.

Salı günü Guaido’ya eşlik eden heyetle birlikte gümrükten giriş yapmak isteyen Juan Guaido’nun amcası Juan José Márquez’den bir gün boyunca haber alınamaması üzerine Guaido’nun basın bürosu Marquez’in hayatından endişe duyduklarını ve başına gelecek her türlü olaydan Maduro hükümetini sorumlu tutacaklarını duyurmuştu.

Venezuela’da hükümeti destekleyen Kurucu Meclis’in başkanı ve hükümet partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi’nin başkan yardımcısı Diosdado Cabello, dünkü TV programında yaptığı açıklamada Juan José Márquez’in gözaltına alındığını doğruladı. Cabello gözaltı nedeninin Marquez’in ülkeye tehlikeli ve patlayıcı madde sokmak istemesi ve Venezuela havacılık yasalarına göre suç teşkil eden çelik yelek takması olduğunu açıkladı.