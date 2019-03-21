Guaido’nun danışmanı gözaltına alındı

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun danışmanı ve bir vekilin gözaltına alındığı belirtildi.

Venezuela istihbarat polisinin kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun danışmanı Roberto Marrero’yu ve muhalefet partisi milletvekili Sergio Vergara’yı gözaltına aldığı belirtildi. Başkent Karakas’ta yaşayan Marrero ve Vergara’nın sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındığı, Vergara’nın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Guaid’nun partisine üye olan Vergara, silahlı istihbarat polislerinin dairesine girerek birkaç saat boyunca arama yaptıklarını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmıştı. Ulusal meclis seçimlerin şeffaf yapılmadığı gerekçesiyle Maduro’yu yasadışı ilan etmişti. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkeler Nicolas Maduro’yu desteklemeye devam ediyor.

