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Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Venezuela Kurucu Meclisi kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdığını duyurdu.Venezuela Kurucu Meclisi kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdı.

Venezuela Kurucu Meclisi kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdığını duyurdu.
Venezuela Kurucu Meclisi kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırdı. Bunun yanı sıra meclis oy birliği ile Guiado’nun aleyhinde cezai yargılanma emri verdi.

"Sonucuna katlanırsın, hiçbir şey bizi durduramaz"
Kurucu Meclis’in aldığı bu karar sonrasında Twitter’dan açıklama yapan Guaido ise Maduro’ya yönelik "İlerlemek istiyorsan, yap, ama sonucuna katlanırsın. Hiçbir şey bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.
Kısa bir süre önce de Venezuela Yüksek Mahkemesi görevi kötüye kullanılması nedeniyle Guaido’nun görevden alınmasına karar vermişti. 29 Ocak’ta da Venezuela Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görevlerini elinden almak için Guaido’nun saldırı planladığı iddiasıyla bir soruşturma başlatmıştı.

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