Guaido'ya göre Venezuela’da iç savaş riski yok

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ciddi bir siyasi kriz yaşanan ülkesinde iç savaş riski görmediğini belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhalif lider Guaido, İspanya'dan El Pais gazetesine verdiği mülakatta, "Venezuela’da bazılarının görmek ya da gerçekleştirmek istediği gibi bir iç savaş riski yok. Çünkü halkın yüzde 90'ı değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guaido, "ülkesinde buna rağmen şiddet riski bulunduğuna" ve "gösterilerde çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine" işaret etti.

- Guaido'yu AP de tanıdı

Öte yandan başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido için Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Guaido, AP'nin tanıma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karar sonrası AP Başkanı Antonio Tajani ile yaptıkları görüşmede, Venezuela'nın AB'deki varlıklarının korunması ve insani yardım konularını ele aldıklarını aktardı.

- Venezuela'da yaşananlar