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Guaido'ya göre Venezuela’da iç savaş riski yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 19:18 | Son Güncelleme

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido: - "Venezuela’da bazılarının görmek ya da gerçekleştirmek istediği gibi bir iç savaş riski yok. Çünkü halkın yüzde 90'ı değişim istiyor"

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ciddi bir siyasi kriz yaşanan ülkesinde iç savaş riski görmediğini belirtti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhalif lider Guaido, İspanya'dan El Pais gazetesine verdiği mülakatta, "Venezuela’da bazılarının görmek ya da gerçekleştirmek istediği gibi bir iç savaş riski yok. Çünkü halkın yüzde 90'ı değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guaido, "ülkesinde buna rağmen şiddet riski bulunduğuna" ve "gösterilerde çok sayıda gencin hayatını kaybettiğine" işaret etti.

- Guaido'yu AP de tanıdı

Öte yandan başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido için Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım attı.

Guaido, AP'nin tanıma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karar sonrası AP Başkanı Antonio Tajani ile yaptıkları görüşmede, Venezuela'nın AB'deki varlıklarının korunması ve insani yardım konularını ele aldıklarını aktardı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido Venezuela'daki siyasi gelişmeler

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