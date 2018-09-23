Guam'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye ait Guam Adası açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Inarajan köyünün 197 kilometre güneydoğusu olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
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