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Guardian: Fransa'dan İngiltere'ye deniz yoluyla kaçak geçişlerde büyük artış yaşanıyor

07.08.2020 08:59 | Son Güncelleme

Guardian gazetesi, Fransa'dan İngiltere'ye deniz yoluyla kaçak geçişlerde büyük bir artış yaşandığını yazdı.

Guardian: Fransa'dan İngiltere'ye deniz yoluyla kaçak geçişlerde büyük artış yaşanıyor

Guardian gazetesi, Fransa'dan İngiltere'ye deniz yoluyla kaçak geçişlerde büyük bir artış yaşandığını yazdı.

Gazeteye göre 2018'de bu şekilde 500 geçiş tespit edilirken bu yıl yalnızca Haziran ayında 2 bin kişi geçti.

Bu kişilerin önemli bir kısmının yanında yetişkinler olmayan çocuklar ve ergenler olduğu belirtiliyor.

Gazete, göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından şişme botlara bindirilirken silahla tehdit edildiğini, bazı kaçakçıların da emirlerini dinlemeyenlerin tırnaklarını sökme tehdidinde bulunduğunu aktarıyor.

Perşembe günü İngiliz yetkililer ve yerel cankurtaranlar Manş Denizi'nde 100'den fazla göçmen kurtardı.

Bir hafta önce ise tek bir günde İngiltere sahillerine 20 bot ile 202 göçmenin gelmesi bu alanda bir rekor kırdı.

Guardian, bu dönemde denizlerin sakin olmasının ve koronavirüs salgınının bu artışta rolü olduğunu aktarıyor.

Koroanvirüs salgını nedeniyle Manş Tüneli'nden geçen kamyon ve TIR'ların azalması sonucu İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenlerin deniz yolunu kullanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

2018'de kayıtlara geçen 297 kaçak bot geçişi olmuştu. 2019'da 1.890'a yükselen bu sayının bu yıl daha da artması bekleniyor.

Gazete, insan kaçakçılarının tıka basa doldurduğu şişme botlarda göçmenlerden kişi başı 3 bin sterlin geçiş ücreti aldığını aktarıyor.

Bazı göçmenler ise 300 sterline bir kano alıp kürek çekerek bu geçişi yapıyor.

İngiliz hükümeti, bu yıl 22 insan kaçakçısının tutuklandığını söylüyor ve Fransa'nın sığınma başvurusu açısından yetkin bir ülke olduğunu, bu nedenle göçmenlerin İngiltere'ye gelme ihtiyacı duymaması gerektiğini söylüyor.

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