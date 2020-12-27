Guardian HDP'yi yazdı: "Erdoğan'ı tehdit eden Kürt partisinin yükselişi ve düşüşü"

İngiltere merkezli Guardian gazetesi, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) isimlerle konuşarak bir haber hazırladı. "Türkiye: Erdoğan'ı tehdit eden Kürt partisinin yükselişi ve düşüşü" başlıklı ve Bethan McKernan imzalı haber, Silopi Belediye Eş Başkanı Adalet Fidan'dan bahsedilen kısımla başlıyor: "Fidan, seçildiği 2019'da, ülke çapında yerel seçimlerde ilerici sol, Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) sandalye kazanan 65 kişilik grup arasındaydı. Şimdi, hükümetin HDP yetkililerini sürekli olarak tasfiye etmesinin ardından, görevde kalan yalnızca 5 HDP'li belediye başkanından biri, geri kalanları görevden alındı ​​veya hapse atıldı ve yerine hükümetin atadığı kişiler geldi." Haberde ardından Fidan'ın şu sözlerine yer veriliyor: "Bu çok büyük bir baskı ve sorumluluk. Her gün uyanıyorum ve bana da olmasından endişeleniyorum: 'Bugün benim sıram' diye düşünüyorum. "Burada yasa hiçbir şey ifade etmiyor. Uydurma terör suçlamaları veya sahte tanıklar yüzünden işimden olabilir veya hapse atılabilirim. Her şey olabilir."

"Türkiye'nin yargı sistemi, ülkenin çalkantılı tarihi boyunca farklı siyasi gündemleri ilerletmek veya engellemek için kullanıldı" ifadelerinin yer aldığı haber şöyle devam ediyor: "Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarını pekiştirirken, muhalifleri, devletin muhalefet üzerindeki baskısının eşi benzerinin görülmediğini söylüyor. Erdoğan'ın iktidarına en önemli tehdidi oluşturan parti olan HDP için misillemeler sert oldu." Haberde ardından eski milletvekili Hasip Kaplan'ın sözlerine yer veriliyor: "1980 askeri darbesinden bu yana avukatım ve bunca yıldır mevcut AKP hükümeti kadar acımasızca davrananını görmedim. "Daha önceki darbeler sırasında, en azından müvekkillerimizi mahkemede savunabiliyorduk. Bugün, bağımsız baroları kontrol etmeye çalışan bir hükümet var, yüksek mahkemelere atanmış deneyimsiz yargıçlar var. Bunlar zor günler." Haberde daha sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinden HDP'nin yüzde 10'luk barajı aşarak TBMM'ye girdiği ve AKP'nin Meclis'teki çoğunluğunu kaybettiği hatırlatılıyor. Fakat bu seçim sonuçlarının hayata geçmediği aktarılıyor:

"HDP'nin başarısını geri almak için hükümet, PKK ile barış görüşmelerinden çekildi, Türkiye'nin çoğunluğu Kürt olan güneydoğusu yeniden şiddete sürüklendi ve HDP'li siyasetçileri ve destekçilerini militan grupla bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklamaya başladı. Seçim aynı yıl içerisinde tekrarlandığında, Erdoğan'ın daha fazla hoşuna gidecek şekilde sonuçlandı." Ardından Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ertesi yıl tutuklandığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'nin kendisini serbest bırakması yönündeki kararına rağmen 142 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Haberde Hasip Kaplan'ın 2016 darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hal koşulları altında yaklaşık 16 bin parti üyesinin tutuklandığı ya da gözaltına alındığını söylediği de kaydediliyor. 25 Eylül'de tutuklanan ve Kars Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen, gazeteye konuşan bir diğer isim. Bilgen cezaevinden avukatı aracılığıyla gönderdiği açıklamada, "Gerçek demokrasinin yolunu açan adımlar zor. Ancak Türkiye'nin bu siyasi çıkmazın üstesinden gelmesi çok önemli" ifadelerini kullanıyor.