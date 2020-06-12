Guardian: Heykellere saldırılarla birlikte ırk ve tarihsel miras konusunda gerginlik de artıyor

Pazar günü protestocuların Bristol'da 17. yüzyılın ünlü köle taciri Edward Colston'ın heykelini yerinden söküp nehre atmasının ardından, Perşembe günü de kentteki Jamaika kökenli siyah şair, oyun yazarı ve aktör Alfred Fagon'un büstüne aşındırıcı bir madde ile saldırı düzenlendi.

BLM, Hyde Park'ta düzenleyeceğini ilan ettiği protesto gösterisini, "birçok nefret grubunun" güvenlik tehdidi nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Ancak ırkçılık karşıtı diğer gruplar gösterinin devamından yana olduklarını belirtiyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'nin ırk ve tarihsel miras konusundaki tavrıyla ilgili gerginliklerin arttığı, heykellere yönelik yeni saldırılar ve aşırı sağcılarla çatışma kaygıları nedeniyle Siyah Hayatlar Değerlidir (BLM) hareketinin Cumartesi günü yapmayı planladığı gösteriyi iptal ettikleri belirtiliyor.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestoların İngiltere'de de yayılması ardından, kölelik ve sömürgeciliği temsil eden kişilerin heykellerinin kaldırılması konusundaki tartışmalar ülkede önemli bir gündem haline geldi.

Kölelik ve ırkçılık çağrışımları yaratan tarihsel kişilerin heykellerinin kaldırılması yanlısı ve karşıtı olan pek çok kişi de ayrı ayrı imza kampanyaları düzenliyor.

Poole kenti belediyesi ise ırkçılık karşıtlarının saldırısına uğraması ihtimaline karşı, izci hareketinin kurucusu olan ve ırkçı, homofobik ve Hitler destekçisi olarak suçlanan Robert Baden-Powell'ın heykelini kaldırma planlarını açıkladığında ise onlarca bölge sakini ve eski izci, heykelin etrafında koruyucu çember oluşturdu.

Londra Docklands Müzesi ise Batı Hint Adaları'nda ticaret yapan köle sahibi Robert Milligan'ın heykelini müzenin girişinden kaldırmıştı.

Londra Guy's ve St Thomas hastanesi vakfı da köle ticareti yapmaları nedeniyle Robert Clayton ve Thomas Guy'ın heykellerinin kaldırılacağını açıkladı.

Ancak bu heykellerin kaldırılması ve korunması için düzenlenen imza kampanyalarına da ayrı ayrı binlerce kişi katıldı.

İngiltere çapında kaldırılması talep edilen 78 heykelin listesi Topple the Racists sitesinde yayımlandı ve insanlardan listeye eklemeler yapmaları istendi. Sitenin 'Stop Trump' koalisyonuna bağlı olduğu belirtiliyor.