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  4. Guardian: Heykellere saldırılarla birlikte ırk ve tarihsel miras konusunda gerginlik de artıyor

Guardian: Heykellere saldırılarla birlikte ırk ve tarihsel miras konusunda gerginlik de artıyor

12.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestoların İngiltere'de de yayılması ardından, kölelik ve sömürgeciliği temsil eden kişilerin heykellerinin kaldırılması konusundaki tartışmalar ülkede önemli bir gündem haline geldi.

Guardian: Heykellere saldırılarla birlikte ırk ve tarihsel miras konusunda gerginlik de artıyor

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestoların İngiltere'de de yayılması ardından, kölelik ve sömürgeciliği temsil eden kişilerin heykellerinin kaldırılması konusundaki tartışmalar ülkede önemli bir gündem haline geldi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde, İngiltere'nin ırk ve tarihsel miras konusundaki tavrıyla ilgili gerginliklerin arttığı, heykellere yönelik yeni saldırılar ve aşırı sağcılarla çatışma kaygıları nedeniyle Siyah Hayatlar Değerlidir (BLM) hareketinin Cumartesi günü yapmayı planladığı gösteriyi iptal ettikleri belirtiliyor.

BLM, Hyde Park'ta düzenleyeceğini ilan ettiği protesto gösterisini, "birçok nefret grubunun" güvenlik tehdidi nedeniyle iptal etme kararı aldıklarını açıkladı. Ancak ırkçılık karşıtı diğer gruplar gösterinin devamından yana olduklarını belirtiyor.

Pazar günü protestocuların Bristol'da 17. yüzyılın ünlü köle taciri Edward Colston'ın heykelini yerinden söküp nehre atmasının ardından, Perşembe günü de kentteki Jamaika kökenli siyah şair, oyun yazarı ve aktör Alfred Fagon'un büstüne aşındırıcı bir madde ile saldırı düzenlendi.

Kölelik ve ırkçılık çağrışımları yaratan tarihsel kişilerin heykellerinin kaldırılması yanlısı ve karşıtı olan pek çok kişi de ayrı ayrı imza kampanyaları düzenliyor.

Poole kenti belediyesi ise ırkçılık karşıtlarının saldırısına uğraması ihtimaline karşı, izci hareketinin kurucusu olan ve ırkçı, homofobik ve Hitler destekçisi olarak suçlanan Robert Baden-Powell'ın heykelini kaldırma planlarını açıkladığında ise onlarca bölge sakini ve eski izci, heykelin etrafında koruyucu çember oluşturdu.

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Oriel College'da Cecil Rhodes heykelinin kaldırılması talebiyle protesto düzenlendi

Londra Docklands Müzesi ise Batı Hint Adaları'nda ticaret yapan köle sahibi Robert Milligan'ın heykelini müzenin girişinden kaldırmıştı.

Londra Guy's ve St Thomas hastanesi vakfı da köle ticareti yapmaları nedeniyle Robert Clayton ve Thomas Guy'ın heykellerinin kaldırılacağını açıkladı.

Ancak bu heykellerin kaldırılması ve korunması için düzenlenen imza kampanyalarına da ayrı ayrı binlerce kişi katıldı.

Londra Docklands Müzesi önündeki Robert Mulligan heykeli kaldırıldı

İngiltere çapında kaldırılması talep edilen 78 heykelin listesi Topple the Racists sitesinde yayımlandı ve insanlardan listeye eklemeler yapmaları istendi. Sitenin 'Stop Trump' koalisyonuna bağlı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Çekya'nın başkenti Prag'da da eski İngiltere başbakanı Winston Churchill'in heykeli üzerine sprey boyayla "o bir ırkçıydı" ifadesi yazıldı.

Hafta sonu Londra'daki ırkçılık karşıtı gösteride de Churhill'in heykeline aynı sözler yazılmıştı.

Londra'daki Winston Churchill heykelinin kaidesine de sprey boyayla

Cumartesi sabahı Londra'da aşırı sağcı grupların, Churchill heykeli önünde "anıtlarımızı savunun" gösterisi yapmayı planlıyor.

Bunun üzerine BLM Londra protestolarını organize edenler, "Protestolara katılanların güvende olmasını istiyoruz. Ama bu gibi insanların (aşırı sağcılar) varlığı ile bunun mümkün olmayacağını düşünüyoruz" diye açıklama yaptı.

Protestoyu organize eden diğer gruplardan iptal açıklaması yapılmadı.

Cuma günkü BLM protestolarının ise planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Aşırı sağcılar ise ülkenin her yerindeki savaş anıtları ve heykellerine gidilerek koruyucu kordonlar oluşturulması çağrısı yaptı.

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