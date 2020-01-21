Guardian: IŞİD'in yeni lideri Iraklı bir Türkmen olan Abdülrahman el Mavli el Selbi

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından IŞİD'in başına geçen kişinin Tel Abyadlı bir Türkmen olan Abdülrahman el Mavli el Selbi olduğunu yazdı.

Haberde, 'IŞİD'in yeni lideri' olarak tanımlanan El Selbi'nin Irak Türkmen Cephesi'nin Türkiye temsilcisi Adil Selvi'nin kardeşi olduğu da iddia ediliyor ve "IŞİD'in yeni liderinin, örgütün başına geçene kadar kardeşiyle temaslarını sürdürdüğü düşünülüyor" diyor.

El Bağdadi'nin geçen yıl Ekim ayında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından IŞİD yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi El Kureyşi olduğunu duyurmuştu. Ancak bu isim savaşta kullanılan bir takma addı ve örgütün başına geçen kişinin kimliğine dair bir bilgi bulunmuyordu.

İngiliz istihbarat kaynaklarının Guardian'a verdiği bilgilere göre, El Selbi IŞİD'in kurucularındandı. Haberde, El Selbi için "Irak'ta Ezidilere yönelik kıyımdan sorumluydu. Örgütün dünya çapındaki eylemlerini de denetliyordu" deniyor.