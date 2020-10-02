Guardian: Karabağ için savaşçılara ayda 10 bin TL veriliyor

Dağlık Karabağ'da Suriye'den paralı askerlerin çatışmalara katıldığına dair haberler yoğunlaşırken İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde desteklediği milis gruplardan Karabağ için teklif aldığını belirten kişilerle konuştu.

"Komutanlar ve Türk güvenlik şirketleri için çalıştıklarını söyleyen aracıların savaşçılara üç ila altı aylık kontrat ve ayda 10 bin TL'lik maaş teklif ettiğini" aktaran gazete, yapılacak işin Azerbaycan'daki gözlem noktaları ile petrol ve doğal gaz tesislerini koruma olarak bildirildiğini kaydetti.

"24'ünde İstanbul'dan uçtuk"

The Guardian'a konuşan ve şu anda Dağlık Karabağ’da temas hattında olduğunu ifade eden 23 yaşındaki İdlibli Mustafa Halid takma isimli kişi 18 Eylül’de kaydolduğunu, 23 Eylül'de önce Gaziantep'teki bir askeri üsse naklediklerini ve 24 Eylül'de de İstanbul'dan bir askeri kargo uçağıyla Azerbaycan'a uçtuklarını aktardı. Halid, Suriye’de Türkiye tarafından desteklenen “Sultan Murat”, “Süleyman Şah” ve “Hamza Tugayı” fraksiyonlarından oluşturulan bin kişilik bir birliğin parçası olarak “Hawar Kilis sınır kapısından” Türkiye’ye girdiklerini kaydetti.