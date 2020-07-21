Guardian: 'Model vatandaş' olan Uygurlar da Çin'in toplama kamplarından kurtulamıyor

Guardian gazetesinde yer alan bir haberde, Türkiye'de yaşayan Dilara adlı bir Uygur kadını ve ailesinin başına gelenler üzerinden, Çin'in 'model vatandaş' kriterlerine uyan Uygurların bile toplama kamplarından kurtulamadığı belirtildi.

Evelyn Chao imzalı haberde, Dilara'nın başörtüsü takmadığı, bira içtiği ve genelde Çinli arkadaşlarıyla sosyalleştiği belirtiliyor.

Son derece iyi Çince konuşan Dilara ve tüm ailesinin "model vatandaşlar" oldukları kaydediliyor.

Anne ve babasının da çok iyi Çince konuştukları ve bunun onların kuşaklarında çok sık görülen bir durum olmadığı söyleniyor.

Sincan bölgesinin başkenti Urumçi'deki bir devlet kuruluşunda çalışan Dilara'nın annesinin, neredeyse tamamen Han Çinlilerinden oluşan okulda birinci gelerek bu işe girebildiği belirtiliyor.

Dilara da, ülkenin hakim etnik grubu olan Han Çinlilerinin arasında, kentin gözde bir yerindeki apartmanda büyüdü.

Annesi gibi o da okulunda birinci oldu ve Çin'in doğu kıyısındaki prestijli bir üniversitede okudu.

Ancak habere göre, Dilara daha sonra bir hata yaptı.