HABER

"Guardian Of Angels" Malatya'da izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:29 | Son Güncelleme

Yönetmen Ensar Altay: - "Belki iyi şeyler söylemeye gücümüz yetmeyebilir ama iyi şeyleri yayabileceğimize inandık ve bu sebeple gittik" - "LA Times'da (Bzeek'in) hikayesi yayınlandığı dönemde, DEAŞ saldırıları, biz Müslümanların çok canını yakıyordu. Sünnet sakallı bir adam, teröristle eş değer görülüyordu. Muhammed, özellikle Batı Amerika'daki algıyı yerle bir eden bir karakter olarak ortaya çıktı" - "Tıbbi olarak 2 hafta içinde ölmesi beklenen bir çocuğun 8 yaşına gelmesi, açıklanması güç bir şey. Nasıl olduğunu, görebildiğimiz kadarıyla yansıtmaya çalıştık"

MALATYA (AA) - Yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği TRT World Films yapımı "Guardian Of Angels" (Meleklerin Koruyucusu) filmi, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

ABD'de yaşayan Muhammed Bzeek'in ölmek üzere olan çocukları evlat edinmesini ele alan filmin gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Altay, iyiliği yaymayı amaçladıklarını belirterek, "Belki iyi şeyler söylemeye gücümüz yetmeyebilir ama iyi şeyleri yayabileceğimize inandık ve bu sebeple gittik. Los Angeles'taki Muhammed Bzeek'in hikayesini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık." dedi.

Altay, festivalde ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan belgesel türündeki filmde yer alan tüm karakterlerin de Bzeek'in yaşamındaki gerçek kişiler olduğunun altını çizdi.

Bzeek'in hayatının 2017'nin Şubat ayında, Los Angeles'in önemli gazetelerinden LA Times'a konu edildiğine işaret eden Altay, şöyle devam etti:

"1,5-2 yıldır, ABD'nin süper kahramanı sayılabilecek bir adam Muhammed Bzeek. LA Times'da (Bzeek'in) hikayesi yayınlandığı dönemde, DEAŞ saldırıları, biz Müslümanların çok canını yakıyordu. Sünnet sakallı bir adam, teröristle eş değer görülüyordu. Muhammed, özellikle Batı Amerika'daki algıyı yerle bir eden bir karakter olarak ortaya çıktı. Biz de Muhammed'e, haber yayınlandıktan iki ay sonra ulaştık. Onca Hollywood prodüktörünü reddedip bizim teklifimizi kabul etti ve bu film ortaya çıktı. Keşke gelebilseydi. Gelmesi üzerine konuştuk ama Samantha'yı bırakamıyor. O yüzden gelemiyor. Samantha hala yaşıyor ve önümüzdeki ay 8 yaşına girecek. Geçen sene bu zamanlar çekimleri bitirmiştik. 7. yaş doğum gününü çekmiştik."

- "Kaliforniya'da ölmek üzere olan çocukları evine alan tek kişi Bzeek"

Yönetmen Altay, Bzeek'in 7 haftalıkken evlat edindiği Samantha için doktorların 2 hafta ila 2 ay ömür biçtiğini vurgulayarak, "Tıbbi olarak 2 hafta içinde ölmesi beklenen bir çocuğun 8 yaşına gelmesi, açıklanması güç bir şey. Nasıl olduğunu, görebildiğimiz kadarıyla yansıtmaya çalıştık. Muhammed'in ilgisi, karşılıksız sevgisi sonucu Samantha'nın ona tepki vermesi söz konusu ve (Samantha) hala yaşıyor. İnşallah daha da iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıklarıyla ABD'nin yanı sıra tüm dünyanın da dikkatini çeken Bzeek'in, Kaliforniya eyaletinde ölmek üzere olan çocukları evine alan tek kişi olduğunu söyleyen Altay, "Bir şeylere doğru yerden bakıp, onu doğru bir kurguyla anlatmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Altay, Muhammed Bzeek'in yaşamına ABD'de devam ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onunla uzun vakit geçirdiğimiz ve dostluk kurduğumuz için bildiğimiz epeyce detay var. Bu hikayede işimize yarayacak, hikayeyi daha doğru anlatabileceğimiz parçaları aldık. Biyografi düzleminde baktığınız vakit, son derece enteresan bir hikaye. Muhammed, bizi kabul etmesine ilişkin bana şunu söylemişti, 'Herkes benim giyimim, kuşamım, sakalım, namazım ya da dinimle ilgileniyor. Fakat kimse ne yaptığımla ilgilenmiyor. Bu yüzden Hollywood prodüktörlerini reddettim. Ben ne yapıyorsam, onu yansıtabileceğinize inandığım için sizin teklifinizi kabul ettim.' Biz de doğru olanın bu olduğunu düşünüp bunu yapmaya çalıştık."

Filmin prömiyerinin LA Film Festivali'nde gerçekleştiğini ve yoğun ilgi gördüğünü belirten Altay, "Aslında Muhammed, Los Angeles'ta popüler bir karakter. Hatta The Voice dergisindeki bir makalede 'süper kahraman ama kanatları yok' diye tanımlandı." diye konuştu.

Altay, yaşadıkları zorluklara rağmen ortaya çıkan sonuçtan memnun olduklarını vurgulayarak, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in projeye en başından itibaren destek verdiğini sözlerine ekledi.

Çok sayıda filmin izleyiciye sunulduğu festival, 15 Kasım'da sona erecek.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira
Mektebim Okulları'nda yönetim değişikliğiMektebim Okulları'nda yönetim değişikliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgesel Ensar Altay Muhammed Bzeek sinema

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

İlginizi Çekebilir

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.