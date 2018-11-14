"Guardian Of Angels" Malatya'da izleyiciyle buluştu

MALATYA (AA) - Yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği TRT World Films yapımı "Guardian Of Angels" (Meleklerin Koruyucusu) filmi, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

ABD'de yaşayan Muhammed Bzeek'in ölmek üzere olan çocukları evlat edinmesini ele alan filmin gösteriminin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Altay, iyiliği yaymayı amaçladıklarını belirterek, "Belki iyi şeyler söylemeye gücümüz yetmeyebilir ama iyi şeyleri yayabileceğimize inandık ve bu sebeple gittik. Los Angeles'taki Muhammed Bzeek'in hikayesini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık." dedi.

Altay, festivalde ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan belgesel türündeki filmde yer alan tüm karakterlerin de Bzeek'in yaşamındaki gerçek kişiler olduğunun altını çizdi.

Bzeek'in hayatının 2017'nin Şubat ayında, Los Angeles'in önemli gazetelerinden LA Times'a konu edildiğine işaret eden Altay, şöyle devam etti:

"1,5-2 yıldır, ABD'nin süper kahramanı sayılabilecek bir adam Muhammed Bzeek. LA Times'da (Bzeek'in) hikayesi yayınlandığı dönemde, DEAŞ saldırıları, biz Müslümanların çok canını yakıyordu. Sünnet sakallı bir adam, teröristle eş değer görülüyordu. Muhammed, özellikle Batı Amerika'daki algıyı yerle bir eden bir karakter olarak ortaya çıktı. Biz de Muhammed'e, haber yayınlandıktan iki ay sonra ulaştık. Onca Hollywood prodüktörünü reddedip bizim teklifimizi kabul etti ve bu film ortaya çıktı. Keşke gelebilseydi. Gelmesi üzerine konuştuk ama Samantha'yı bırakamıyor. O yüzden gelemiyor. Samantha hala yaşıyor ve önümüzdeki ay 8 yaşına girecek. Geçen sene bu zamanlar çekimleri bitirmiştik. 7. yaş doğum gününü çekmiştik."