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Guardian: Spice Girls'ün eşitlik kampanyası tişörtleri insanlık dışı koşullarda üretiliyor

21.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

İngiliz gazetesi bugünkü manşetinde Spice Girls üyelerinin cinsiyet eşitliği kampanyası için satılan tişörtlerinin, Bangladeş'te saati 2,3 Türk lirasına denk bir ücrete çalıştırılan kadın işçilere ürettirildiğini yazdı.

Guardian: Spice Girls'ün eşitlik kampanyası tişörtleri insanlık dışı koşullarda üretiliyor

İngiliz The Guardian gazetesi bugünkü manşetinde Spice Girls üyelerinin cinsiyet eşitliği kampanyası için satılan tişörtlerinin, Bangladeş'te saati 2,3 Türk lirasına denk bir ücrete çalıştırılan kadın işçilere ürettirildiğini yazdı.

Guardian'a konuşan işçiler mesaileri sırasında istismar ve hakarete maruz kaldıklarını, tacize uğradıklarını söyledi.

İşçiler günde 16 saate kadar çalışmak zorunda bırakılmaktan da şikayet etti.

İşçi başına günde 2 bine kadar çıkan tişört üretim kotalarını dolduramayanlara hakaret edildiğini, küfürlere maruz kaldıklarını ve fazla çalışmaktan bayılanlar olduğunu anlatan işçiler, çalışma koşullarını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Tişörtler Comic Relief adlı bir vakfın cinsiyet eşitliği kampanyası için üretiliyor ve üzerinde #IWANNABEASPICEGIRL (#BENBİRSPICEGIRLOLMAKİSTİYORUM) yazıyor.

Comic Relief bu tişörtlerden elde edilen gelirin İngiltere'de kadın hakları ve cinsiyetçiliğe karşı kullanılacağını söylüyor.

Spice Girls tarafından tasarlanan tişörtler 20 sterline (yaklaşık 140 TL) satılıyor ve bu satıştan vakfa 11 sterlin kalıyor. 5 sterlin ise üretim sürecini yöneten Belçikalı şirket Stanley/Stella'ya gidiyor.

'**İşçi bir tişört için iki hafta çalışmalı**'

Guardian'a göre göre tişörtü üreten bir işçinin bu tişörtten satın alması için 2 hafta çalışması gerekiyor.

Gazeteye konuşan bir Spice Girls sözcüsü grubun üretim koşullarından haberinin olmadığını ve fabrika hakkında yürütülecek soruşturmanın masraflarını grubun karşılayacağını söyledi.

Comic Relief vakfı da "şok ve endişe içinde" olduklarını söyledi.

Hem grup hem vakıf, satışın gerçekleştiği Represent sitesinin kendilerine tişörtün etik koşullarda üretildiğine dair söz verdiğini söyledi.

Represent sitesi ise olayın sorumluluğun tamamen kendilerinde olduğunu söyledi ve tişörtü alan kişilere iade hakkı verdiğini duyurdu.

Guardian'a konuşan Spice Girls sözcüsü, Represent'in kârını bu tür adaletsizliklere karşı mücadele eden örgütlere bağışlaması gerektiğini söyledi.

Fabrikayı işleten şirket Interstoff Apparels ise iddiaları inceleyeceklerini fakat bulguların "kesinlikle doğru olmadığını" savundu.

Şirket 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 2,5 ve 2 milyon sterlin vergi öncesi kâra ulaşmıştı.

Bangladeş'te üretilen tişörtlerin üzerindeki sloganlar Çek Cumhuriyeti'nde basılıyor.

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