Guardian: Suriyeliler, Erdoğan'ın 'güvenli bölgesi'nin tehlikeleriyle yüzleşiyor

İngiliz Guardian gazetesi bugün "Suriyeliler, Erdoğan'ın 'güvenli bölgesi'nin tehlikeleriyle yüzleşiyor" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, İbrahim Hamad adlı Suriyeli bir göçmenin, beş yıldır ilk kez Türkiye'den Suriye'ye döndüğü ve evini hala ayakta bulan şanslı mültecilerden biri olduğu belirtildi. Bethan McKernan imzalı haberde; Suriye muhalefeti, IŞİD ve ABD destekli Kürt güçlerinden sonra Türkiye ve Suriyeli müttefik güçlerinin eline geçen Tel Abyad'da beş yılda çok şeyin değiştiği vurgulandı.

Haberde görüşlerine yer verilen İbrahim Hamad, "Evim yıkılmadığı, hala mobilya olduğu ve çalınmadığı için geri dönmeye karar verdim. Şimdi iş arıyorum. Okullar yeniden açılacak diye duydum. Öyle umuyorum, çünkü her iki çocuğum da ilkokulda ve eğitimlerine devam etmelerini istiyorum" diyor.

Guardian, 2014'te ülkelerinden kaçan Hamad ve ailesinin Şanlıurfa'dan Suriye'ye gönüllü döndüğünü söylüyor. Ancak gazete, insan hakları gözlemcilerine göre kendi istekleriyle dönenlerin azınlıkta olduğunu ve "güvenli bölgenin" güvenli olmaktan uzakta bulunduğunu da vurguluyor.