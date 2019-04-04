HABER

Dünyanın gözü önünde sessiz sedasız yaptılar!

04.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesi, yeni uydu görüntülerinin Suudi Arabistan'ın ilk nükleer reaktörünü tamamlama aşamasına geldiğini gösterdiğini yazdı. Gazeteye göre reaktör başkent Riyad yakınlarındaki Kral Abdülaziz kentinde inşa ediliyor.

Dünyanın gözü önünde sessiz sedasız yaptılar!

Reaktörün varlığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) eski denetçilerinden Robert Kelley tarafından ortaya çıkarıldı.

Guardian'a konuşan Kelley, 30 kilovatlık reaktörün bir yıl içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Uydu fotoğraflarında nükleer yakıt için 10 metre yüksekliğinde bir çelik tankın yerleştirildiği ve tesisteki inşaatın devam ettiği görülüyor.

Kelley, eğitim amaçlı olarak kullanılacağı belirtilen reaktörün Suudi Arabistan'ın "nükleer eşiği geçmesi" anlamına geldiğine dikkat çekti.

Reaktöre nükleer yakıt verilmeden önce, Suudi Arabistan'ın tesisin nükleer silah üretimi için kullanılmasını engellemeye yönelik bir dizi kural ve prosedürü hayata geçirmesi gerekiyor. Buna Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerinin kabul edilmesi taahhüdü de dahil.

Reaktör Arjantin devletine ait Invap SE şirketi tarafından inşa ediliyor. Arjantin'in UAEK temsilcisi Rafael Mariano Grossi de reaktörün bir yıl içinde faaliyete geçebileceğini doğruladı.

Grossi, "Bu, bazı faktörlere bağlı. Tüm operasyonlardan Invap sorumlu. Ancak yerel mühendisliği Suudiler yapıyor" dedi.

"ABD İZİN VERDİ"

Uydu görüntüleri, ABD Başkanı Donald Trump'la Kongre'nin Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı.

Anlaşmazlık, ABD Enerji Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi yapan şirketler için yedi farklı izin çıkardığının ortaya çıkmasından sonra başlamıştı.

Suudi Arabistan, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Anlaşması'na 1988'de taraf oldu.

Ancak Riyad, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla güvenlik sözleşmesini 2005'te imzaladı.

Az miktarda nükleer faaliyeti bulunan ülkeler için geliştirilen bir protokolü imzalayan Suudi Arabistan, UAEK'in denetimlerinden muaf tutuldu.

Suudi yetkililer şimdiye kadar Kurum'un bu protokolü iptal edip daha sıkı denetimleri kabul etmesi taleplerini geri çevirdi.


Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!
CHP Hatay'ı BırakmadıCHP Hatay'ı Bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Nükleer Reaktör Guardian Riyad

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Kredi çekip seçime hazırlandı! Bakın sandıktan kaç oy çıktı

Kredi çekip seçime hazırlandı! Bakın sandıktan kaç oy çıktı

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!

Kerkük'te nehir suyunun yükselmesi korkutuyor!

Camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak

Camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak

Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı

Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı

Kudüs’te İsra-Miraç coşkusu

Kudüs’te İsra-Miraç coşkusu

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma: Onlarca ölü var!

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma!

Avrupa'yı şoke eden tecavüz raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.