Guardian: Suudi Arabistan nükleer yakıt üretimi için gerekli uranyuma sahip olabilir

2019'da hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'daki uranyum rezervlerinin nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılabileceği ve fazlasının ihraç edilebileceği belirtiliyor.

Riyad yönetimi, ülke içinde uranyum üretimine önem verdiğini açıktan ifade etmiş; 2017'de üst düzey bir yetkili bunun, nükleer enerji programı için "kendi kendine yeterlilik" yönünde atılmış bir adım olacağını kaydetmişti.

Rapora göre, ilk incelemeler sonucunda Suudi Arabistan'ın orta ve kuzey batı kesimlerinde tespit edilen rezervlerden 90 bin ton uranyum üretilebilir.

Çin'in Suudi Arabistan ile imzaladığı nükleer enerji işbirliği anlaşması gereğince Çinli jeologlar (yerbilimciler) Riyad'ın uranyum rezervlerini tespit etmesine yardımcı oldu.

Çinli jeologlar tarafından hazırlanan bir rapor, Suudi Arabistan'ın nükleer yakıt üretiminde kullanılabilecek düzeyde uranyum cevherine sahip olabileceğini ortaya koydu.

Ancak net uranyum miktarının ve çıkarma masraflarının tespiti için daha ayrıntılı incelemelere ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Guardian gazetesi, Pekin Uranyum Jeoloji Araştırma Enstitüsü ve Çin Ulusal Nükleer Kuruluşu'nun Suudi Jeoloji Araştırmaları ile birlikte hazırladığı raporun otantikliğini bağımsız olarak doğrulatamadığını belirtiyor.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden maden uzmanı Profesör Kip Jeffrey, bu rezervlerin ne kadarının çıkarılabileceğinin bilinmediğini, bu miktarın muhtemelen enerji santrallerinde kullanılabilecek miktardan daha fazla olacağını ifade ediyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın dışa bağımlı olmayacak şekilde yeterli uranyum üretmesinin, kendi nükleer silah programını oluşturmasına katkıda bulunabileceğini söylüyor.

'Nükleer enerji veya silah programı için ön hazırlık'

ABD merkezli düşünce kuruluşu Brookings Institution'dan Bruce Riedel, elde edilen bilgilerin, Suudilerin nükleer enerji veya silah programı için "gerekli ön hazırlıkları aktif bir şekilde" yerine getirme çabası içinde olduklarını gösterdiğini ve ülke içinde uranyum kaynaklarına sahip olmasının bu çabaları artıracağını belirtiyor.