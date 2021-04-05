Guardian, Türkiye'nin Irak'taki SİHA operasyonlarında sivil ölümlerin arttığını iddia etti

Gazeteye konuşan MSB'den bir kaynak, operasyonlarda sadece "terör unsurlarının" hedef alındığını, sivillerin zarar görmemesi için gereken tüm önlemlerin alındığını söylüyor. Guardian, sivillerin öldüğü saldırı ile ilgili daha fazla bilgi verilmesine yönelik taleplerin ise yanıtsız kaldığını belirtiyor.

Haberde Aralık ayında Türkiye'ye ait bir SİHA'yla düzenlendiğine inanılan saldırı sonrası Zeri Vadisi'nde çocukluk arkadaşı üç eski peşmergenin paramparça olmuş cesetlerinin bulunduğu, cesetlerden birinin 64 yaşındaki Muhsin Speri'ye ait olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bugünkü sayısında, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği operasyonlarla ilgili bir habere sayfalarında yer verdi. Haberde, PKK'ya yönelik bu operasyonlarda sivil ölümlerin arttığı iddia edildi.

Guardian'daki haberden bazı satırlar ise şöyle:

"Türkiye sınırları dışında Kürt militanlara karşı uzun süredir devam ettiği mücadelesini artırırken, Speri ve arkadaşları artan sivil kayıplar listesinde yer aldı. (İngiltere merkezli çatışma bölgelerindeki sivil kayıplarını inceleyen) Airwars adlı kuruluşa göre, ateşkesin çöktüğü 2015'ten bu yana Türkiye ile PKK arasındaki çatışmalarda hiç son dönemki kadar Iraklı sivil hayatını kaybetmemişti."

Haberde; Türkiye'nin PKK'yla mücadelesinin 1984'ten bu yana sürdüğü, çatışmalar sonucu 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, PKK'nın Türkiye ve Batılı müttefiklerinin çoğu tarafından "terör örgütü" olarak görüldüğü, Kuzey Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi güçlerinin de PKK'yla sık sık çatıştığı, Türk hükümetiyle PKK arasındaki ateşkesin de 2005'te son bulduğu hatırlatılıyor. Daha sonra ise Ankara'nın özellikle "yükselen bir İHA gücü" olarak Libya ve Somali gibi uzak ülkelerde dahi daha agresif dış politika izlediği vurgulanıyor.

Guardian'a göre bu yeni askeri durumun etkisini en fazla gösterdiği yer, Irak. Gazete, "Irak'taki Zagros Dağları'nda Türkiye hava operasyonları ile üst düzey PKK liderlerini cezalandırıyor ancak Speriler gibi birçok aile, sivillerin öldüğü saldırılar için kimsenin hesap vermediğini söylüyor" diyor.