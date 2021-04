Guardian, Türkiye'nin Irak'taki SİHA operasyonlarında sivil ölümlerin arttığını iddia etti

PKK'nın da uzun süredir insan hakları kuruluşlarınca gençleri kaçırıp savaşçı olarak eğitmek ve casus olduklarından şüphelendiği sivilleri kaçırıp öldürmekle suçlandığının kaydedildiği haberde, örgütün ise bu suçlamaları reddettiği belirtiliyor.

Airwars'a göre Gara operasyonu sonrası Türkiye'nin Irak'taki son operasyonlarında siviller çok daha fazla zarar gördü, 30 civarında Iraklı sivil öldü, 23 sivil de yaralandı. Guardian'a konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili ise bu verilerin doğru olmadığını söylüyor.

Haberde, 3 aylık bir bebeği olan 28 yaşında Mukhlis Adam'ın da geçen yıl Haziran ayında Türkiye'nin düzenlediği hava saldırısında öldüğü, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne konşan görgü tanıklarının Adam'ın aracında vurulmadan önce PKK'nın kontrol noktasında durdurulmuş olabileceğini söylediklerini, MSB'nin ise saldırı iddiasıyla ilgili bilgi taleplerine yanıt vermediği belirtiliyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, bölgede Parlamento'nun tazminat taleplerini değerlendirdiğini söylüyor.

Guardian'daki haber ise oğlu gazeteye göre Türkiye'nin 2017'deki saldırısında ölmüş, 2018'de PKK'nın döşediğine inandığı bir mayına basarak sağ bacağını kaybetmiş 66 yaşındaki Tamar Ameen Tamar'ın sözleriyle son buluyor:

"Her yıl hareket alanımız daha da kısıtlanıyor…Çocukların oyun için dışarı çıkmalarına izin vermekten korkuyorum. Her an hedef alınabiliriz."